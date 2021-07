My Hero Academia manga 321, spoilers, imágenes y fecha de estreno

Después de retrasarse debido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, My Hero Academia manga 321 finalmente está cerca de su lanzamiento oficial. Curiosamente, los spoilers del próximo capítulo también han aparecido en Internet, y aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber al respecto.

Boku no Hero Academia de el mangaka Kohei Horikoshi, es definitivamente uno de los manga japoneses más populares de todos los tiempos. La serie de anime y manga sigue el viaje de Deku para convertirse en el héroe más poderoso del planeta.

Gracias a All Might, el niño nacido sin peculiaridades está cerca de lograr sus sueños. Sin embargo, en los últimos capítulos, las cosas se han vuelto intensas para Deku y otros héroes. Ahora, los fanáticos están ansiosos por ver cómo avanzarán las cosas en el capítulo 321. Anteriormente, el capítulo 320 mostró a Deku vs la Clase 1-A.

My Hero Academia manga 321 spoilers

My Hero Academia manga 321 spoilers - Twitter

Gracias a Atsu en Twitter, finalmente tenemos algunos spoilers del capítulo 321 de MHA. En primer lugar, el próximo capítulo de Boku Hero Academia se titula "De la Clase 1-A a One For All". El capítulo comienza con Kirishima, Hagakure y Aoyama entregando el villano Dictador a Endeavor.

Después de eso, Endeavor les pide a todos que mantengan a salvo a los civiles "antihéroes". Sin embargo, Hawks sugiere que le dejen todo a Jeanist. Mientras tanto, Shoto Todoroki le dice a Deku que es difícil para cualquiera descubrir el plan real de AFO. Sugiere que todos deberían enfrentarse a AFO juntos.

Sin embargo, Deku, con las palabras "Eres el próximo" resonando en su mente, dice que es una pelea entre AFO y OFA. Después de eso, Izuku se libera del hielo de Shoto, pero Tsuyu y Mineta lo agarran con éxito.

Final My Hero Academia manga 321 - Twitter

Luego, Deku dispara Black Whip a los edificios cercanos y se prepara para Fa Jin y Faux al 100%. Finalmente, Uraraka Ochaco corre a detener a Izuku e intenta recordarle el momento en que Katsuki Bakugo fue secuestrado. Sin embargo, Deku esquiva su ataque y se eleva por los aires.

Uraraka luego llama a sus otros compañeros en busca de ayuda, y es entonces cuando Dark Shadow, Sato, Bakugo y Todoroki trabajan juntos para capturar a Deku. Bakugo luego piensa que quiere decirle a Deku algo significativo, pero el que termina hablando con Deku es Iida Tenya.

Deku le dice que lo deje ir, pero Iida se niega diciendo que "Ingenium agarrará la mano de un niño perdido". Luego, dice que ayudar a otros en la hora de necesidad es lo que hacen los héroes, y finalmente, el capítulo termina con Iida Tenya y Midoriya Izuku llorando.

¿Cuándo sale My Hero Academia capítulo 321?

La aplicación MANGA Plus lanzará My Hero Academia manga 321 este domingo 1 de agosto de 2021. Ten en cuenta que estos spoilers pueden no ser completamente precisos, así que asegúrate de leer el capítulo oficial cuando se estrene.

