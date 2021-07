My Hero Academia manga 320 muestra a Deku vs la Clase 1-A

La batalla de "Civil War" de My Hero Academia ha comenzado oficialmente en el manga, ya que la Clase 1-A se opone a su ex compañero de escuela, Izuku Midoriya. Izuku se ha perdido mental y espiritualmente después de desbloquear todo el poder y las peculiaridades de One For All.

El joven aspirante a héroe idealista se ha convertido en una versión aterradora de su personaje de héroe Deku, con una poderosa variedad de múltiples peculiaridades que han comenzado a inspirar miedo en el público de que podría ser algún tipo de villano conectado con All For One.

Bueno, se necesita la voluntad y el esfuerzo combinados de los estudiantes de la Clase 1-A para enfrentarse a Deku, además de todos los nuevos movimientos de poder que han desarrollado. La Verdad Noticias te comparte más del manga Boku no Hero Academia a continuación.

La Clase 1-A llegó a la escena justo cuando Deku estaba a punto de ser invadido y capturado por el último secuaz villano de All For One, Dictator. Sin embargo, Katsuki Bakugo incapacitó al villano Disctator con un disparo explosivo de precisión.

Junto con Iida y Ochaco, Bakugo trató de hablar (o más bien gritar) con sentido común en Izuku sobre abandonar el camino mentalmente agotador y corruptor en el que está y regresar a la escuela de UA, donde sus amigos pueden ayudar a pelear contra All For One.

En lugar de conversar, Deku se enfureció y parecía listo para luchar contra sus amigos. En el capítulo 320 de My Hero Academia, Deku intentó tomar la opción "C": usa la peculiaridad de la pantalla de humo del Sexto Usuario de OFA para crear una distracción e intentar huir de la escena. Sin embargo, la Clase 1-A ha estado entrenando y no son los mismos niños que eran durante el Arco de Guerra.

Trabajando en perfecta unión, los personajes favoritos de los fanáticos de la Clase 1-A (Ojiro, Koji Koda, Kaminari, Sato, Shoji, Jiro, Sero, Tokoyami, Momo, Froppy y Shoto Todoroki) tienen la oportunidad de brillar, ya que usa su nuevo estado de héroe para intentar detener a Izuku sin lastimarlo.

Desafortunadamente para Bakugo y la Clase 1-A, el poder de Deku ha llegado tan lejos como el de ellos; por cada movimiento y trampa de resortes Clase 1-A en Deku, el poder y las peculiaridades de One For All le permiten escapar.

Sin embargo, lo único que Izuku no puede eludir son las sinceras confesiones de cada uno de sus compañeros de clase sobre cuánto ha cambiado personalmente sus vidas y cuánto significa para ellos.

Finalmente, el colapso emocional de Izuku desaparece (es cierto que solo después de un golpe de la enorme columna de hielo de Todoroki), y no tiene más remedio que escuchar a sus compañeros de clase y amigos: ¡pelearán esta pelea final con él, le guste o no!

¿Dónde ver Boku no Hero Academia?

El manga My Hero Academia lanza nuevos capítulos gratis en línea semanalmente, a través de la aplicación MANGA Plus de Shueisha. La temporada 5 del anime ahora se está transmitiendo en Crunchyroll, Funimation y Hulu.

