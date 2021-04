My Hero Academia lanza vista previa de la Clase 1-A en la temporada 5

La tan esperada quinta temporada de My Hero Academia ya está en marcha, y con su segundo episodio de anime regresó correctamente a los eventos del Arco Pro Hero que comenzó al final de la cuarta temporada. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias incluye spoilers importantes.

Con este regreso a los eventos del material de manga original de Kohei Horikoshi, el escenario está listo para comenzar el primer arco real de la nueva temporada 5. Esto comienza con el próximo episodio 3, y recientemente obtuvimos nuestro primer adelanto con su vista previa.

El episodio 91 del anime general de My Hero Academia se titula "¡Choque! Clase 1-A contra 1-B" y la vista previa del episodio muestra el comienzo del Arco de Entrenamiento Conjunto. Con este arco veremos una batalla completa entre ambas clases para ver qué tan lejos han llegado desde que se inscribieron en la escuela.

¿De qué trata My Hero Academia Temporada 5?

La quinta temporada de la serie abordará el arco de entrenamiento conjunto, y aunque este choque entre la Clase 1-A y 1-B será el centro de atención de los episodios por venir, en realidad hay algunos temas más pequeños que se ejecutan a lo largo de Boku no Hero Academia 5.

El primero de los cuales se muestran al final de esta vista previa (y se reveló en su totalidad a través de materiales promocionales para la quinta temporada). Se trata de Hitoshi Shinso, un estudiante que estará involucrado en las peleas en este arco, y así los fanáticos podrán ver cuánto ha crecido en el tiempo desde la segunda temporada.

Promocional para la temporada 5 de My Hero Academia (Foto: BONES)

Este es el único hilo en el futuro, ya que después de las revelaciones masivas de los orígenes de One For All en el episodio más reciente, todavía hay mucho por explorar sobre los eventos que ocurrieron allí y lo que eso significa para el uso de Izuku Midoriya de ese poder en el futuro.

El anime de My Hero Academia continúa evolucionando de maneras inesperadas, por lo que queda por ver si puedes mantenerte al día. Te recordamos que la serie shonen de Kohei Horikoshi está disponible para ver en Crunchyroll o leer en la aplicación de manga MANGA Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!