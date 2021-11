My Hero Academia lanza un teaser para el gran evento de villanos

My Villain Academia fue posiblemente el mejor argumento no solo de la quinta temporada del anime de My Hero Academia, sino de la totalidad de la franquicia Shonen. Ya que el centro de atención fue despojado de los héroes de la Clase 1-A y se centró en Shigaraki y su pandilla en la Liga de villanos.

Aunque el último evento en Japón centrado en los villanos del mundo de UA Academy ya se llevó a cabo, la franquicia Shonen decidió lanzar un adelanto del evento a través de las redes sociales, dando a los fanáticos que están fuera de Japón una idea de lo que sucedió.

My Villain Academia colocó a Shigaraki Tomura y a sus compañeros de la Liga de Villanos en la mejor posición que han logrado en el transcurso de la épica historia de héroes y villanos de Kohei Horikoshi, con los jóvenes antagonistas logrando derrotar a ReDestro y al MLA. Puedes ver este momento en la temporada 5 del anime Boku no Hero Academia en línea.

Próximo evento de My Hero Academia

El usuario de Twitter Atsushi101X compartió el último video del evento My Villain Academia, en el que los actores de voz detrás de Shigaraki y sus compañeros villanos dentro de League of Villains se reunieron para ayudar a celebrar la serie.También compartieron información detrás de escena sobre la creación de arco mortal de la quinta temporada.

¿Qué es el Ejército de Liberación en Boku no Hero?

(Foto: BONES) Meta Liberation Army de Boku no Hero Academia

El Ejército de Liberación, a menudo acrónimo como MLA, era una organización de villanos grande y poderosa que sigue la filosofía de que el uso gratuito de Quirks es un humano básico y enfatiza la liberación sobre la regulación.

Al convertirse en el nuevo líder de facto del Ejército, Shigaraki Tomura y sus amigos ahora tienen todos los recursos del colectivo en expansión, así como la capacidad de emplear a los miembros del MLA que tienen más de cien mil hombres.

No hace falta decir que los héroes de la Clase 1-A se enfrentarán a la pelea de sus vidas cuando la adaptación del anime regrese para su sexta temporada. La Verdad Noticias te recuerda, que My Hero Academia anuncia estar produciendo su temporada 6 con Studio BONES.

La sexta temporada llegará el próximo año, examinando las consecuencias de la historia de My Villain Academia con War Arc, que tendrá bajas en ambos lados del pasillo a medida que se desarrolle la batalla gigante.

Kohei Horikoshi cuenta actualmente la historia de "The Final Arc", dejando a los fanáticos preguntándose cuántos capítulos más del manga y cuántas temporadas más del anime pueden esperar en el futuro de Boku no Hero Academia.

Con la popularidad de la serie que continúa disparándose, no nos sorprendería si todavía quedan años de historias por contar tanto para los héroes como para los villanos en My Hero Academia.

