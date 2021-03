My Hero Academia lanza paquete de fondos Zoom para fanáticos

La quinta temporada de My Hero Academia se está preparando para aterrizar a finales de esta semana y parece que la popular franquicia Shonen está aprovechando la oportunidad para dar algo a los fanáticos a través de la "plataforma de comunicación por video" que es Zoom.

Durante esta era de la pandemia de COVID-19, muchos usuarios del programa han confiado en Zoom para hacer su trabajo o simplemente tener una conversación cara a cara con sus seres queridos. Pero ahora, los fanáticos pueden usar algunas imágenes nuevas del anime como fondo durante los chat.

Decidir incorporar los diseños de UA Academy en estos nuevos fondos de Zoom definitivamente tiene sentido considerando el tema de la próxima quinta temporada del anime, que verá a los queridos estudiantes de la Clase 1-A participando en un ejercicio de entrenamiento con sus rivales en la Clase 1- B.

Como es el caso con la mayoría de las historias en la franquicia Shonen creada por Kohei Horikoshi, las cosas no salen exactamente como se planeó y el ejercicio de entrenamiento revela nuevos lados tanto de los héroes que hemos llegado a conocer como de los de 1-B que han estado en segundo plano durante la mayor parte de la historia.

Sobre la temporada 5 de My Hero Academia

La próxima temporada no solo se centrará en las batallas que tienen lugar entre los estudiantes de UA Academy, sino que también contará con el regreso de muchos de los villanos más grandes de la franquicia, incluidos Shigaraki y Dabi.

No hace falta decir que los eventos que suceden en esta próxima temporada de anime, tendrán grandes implicaciones para el universo de My Hero Academia, lo que conducirá a la batalla más intensa que los héroes hayan enfrentado. La Verdad Noticias te compartirá más sorpresas de Boku no Hero Academia en el futuro.

