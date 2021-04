My Hero Academia lanza épica estatuilla grupal de Izuku, Shoto y Bakugo

My Hero Academia está teniendo un gran año 2021, con la quinta temporada del anime recientemente haciendo su gran debut y este verano viendo la llegada del tercer largometraje. Ahora, parece que la estatuilla más grande de todas estará disponible para su venta al público muy pronto.

La nueva estatuilla coleccionable está representada por una secuencia de acción entre Katuski Bakugo, Shoto Todoroki y Midoriya Izuku. Esta le costará a los fanáticos de UA Academy unos buenos dólares si quieren agregar este trío a su colección. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

La nueva estatuilla es producto de Prime 1 Studio y en su sitio web compartieron las especificaciones que ofrece. El coleccionable de alta gama tiene un costo aproximado de $2,100 USD y llegará en 2022.

La parte trasera de la estatuilla muestra la figura de All Might, el Símbolo de la Paz y mentor de Deku en Boku no Hero Academia. En Japón, los clientes que utilicen la tienda en línea Prime 1 Studio también recibirán una pieza de repuesto para la cabeza "Laughter" de Izuku.

Película 3 de My Hero Academia: ¿De qué trata?

La tercera película de la franquicia, My Hero Academia: World Heroes' Mission, está enfrentando a los "Tres Mosqueteros" Deku, Bakugo y Todoroki contra un nuevo villano. Al mismo tiempo se incriminó a Izuku por un asesinato en masa que claramente no cometió.

Promocional para la tercera película de My Hero Academia (BONES)

La quinta temporada de anime se centrará en los tres héroes mientras entrenan junto a sus compañeros de la Clase 1-A contra los estudiantes de la Clase 1-B. Mientras que en las páginas del manga, el "Final Arc" ha comenzado.

Esto último hizo que muchos fanáticos crean que la historia de My Hero Academia está en su último trance, con un salto temporal que muestra que Deku ha cambiado astronómicamente desde la última vez que lo vimos durante el War Arc.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!