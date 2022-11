My Hero Academia lanza emocionantes imágenes del episodio 122

My Hero Academia ha demostrado su valía una vez más para los fanáticos, y lo hizo solo en los episodios de la sexta temporada. A medida que diciembre da la vuelta a la esquina, todos los ojos están puestos en el anime, ya que Studio Bones está comenzando a avanzar.

Es por eso que todos están al tanto de Bakugo, porque el héroe promete ocupar un lugar central en el episodio 122 de My Hero Academia, también conocido como el episodio 9 de la temporada 6. Y ahora, se nos ha dado un primer vistazo al lanzamiento.

Como puedes ver a continuación, el equipo publicó varias imágenes de "Bakugo, Rising" antes de su lanzamiento. Las imágenes se centran en nuestros héroes esta vez, ya que Shigaraki solo se encuentra en una sola toma. Pero dada la mirada en las caras de nuestros favoritos, parece que el episodio 122 se volverá loco:

¿Qué esperar de My Hero Academia episodio 122?

Imágenes de My Hero Academia "Bakugo, Rising"

En estas imágenes, Izuku Midoriya parece estar listo para atacar a alguien, y esa persona sería Shigaraki. Nuestro héroe perdió toda razón después de que Shigaraki lograra asestar un golpe letal a Gran Torino.

El anciano apenas está vivo en este momento y, por supuesto, Aizawa está tan molesto por el golpe como podemos ver en estas tomas. Incluso Shoto Todoroki parece acalorado por la batalla, y eso es toda una hazaña dado lo sensato que se ha vuelto el héroe.

Por supuesto, las imágenes más grandes a tener en cuenta presentan a Katsuki Bakugo dado el nombre de este episodio. De una sola vez, parece que los fanáticos retroceden en el tiempo mientras All Might y Bakugo conversan uno a uno, y el tema debe ser serio dada la expresión solemne de este último.

La otra imagen de Bakugo es aún más terrible, ya que el niño parece aterrorizado por algo fuera de marco, y podemos apostar a que Izuku es la causa de su miedo.

Ahora, los lectores de manga saben bien lo que les espera al episodio 122, puesto que su título fue tomado de uno de los capítulos principales de Kohei Horikoshi. Hace algún tiempo, el manga mostró a Bakugo convirtiéndose en un héroe genuino al hacer lo impensable.

Te puede interesar: My Hero Academia se prepara para la próxima evolución de One For All

¡Advertencia de spoiler! El héroe de mal genio eligió sacrificarse para salvar a Izuku tanto por deber como por amistad. Y como puedes imaginar, el protegido de All Might se vuelve salvaje una vez que ve el daño causado a su amigo de la infancia.

Todo eso cobrará vida en la televisión este fin de semana, por lo que es mejor que los internautas se preparen para las consecuencias ahora. La Verdad Noticias te comparte que el Episodio 122 del anime My Hero Academia se estrena el sábado 26 de noviembre en la plataforma Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram