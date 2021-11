My Hero Academia insinuó la identidad de su traidor en UA

My Hero Academia está atravesando su fase final a una velocidad impresionante y, como esperaban los fanáticos, se han abordado un montón de preguntas sin respuesta. Si bien todavía hay mucho en el tablero, una gran pregunta salió a la luz esta semana cuando el último capítulo 335 de MHA se dirigió al traidor en la Academia UA.

Y ahora, los fanáticos de Kohei Horikoshi están rastreando para encontrar las pistas que se perdieron todo este tiempo. Entonces, ¡has sido advertido! Hay spoilers importantes a continuación en La Verdad Noticias para el arco final de My Hero Academia que puedes leer en MANGA Plus.

¿Quién es el infiltrado en My Hero Academia?

My Hero Academia insinuó que Hagakure era la traidora

Para aquellos atrapados con el manga, sabrán qué secreto tienen los fanáticos de Boku no Hero Academia en suspenso. Por fin se reveló que el traidor o infiltrado de la escuela secundaria UA es parte de la Clase 1-A.

El último capítulo del manga terminó con All For One llamando a su amigo antes de que la escena cambiara a UA. Fue allí donde Toru Hagakure (Invisible Girl) apareció a la vista, marcando a la chica como la traidora escondida durante mucho tiempo. Por otra parte, el manga sorprende a todos con un gran fallo en All For One.

La revelación del traidor en UA se hizo en los momentos finales del capítulo, por lo que los fanáticos saben poco sobre su historia con All For One o League of Villains. Muchos fans adivinaron que Hagakure era la traidora dada su escasa historia como personaje.

Pero si miras hacia atrás en la serie, verás que Hagakure se había adelantado a algunos de los peores momentos de Izuku. Los internautas se apresuraron a señalar que Hagakure fue el estudiante que animó a la Clase 1-A a visitar el centro comercial en la primera temporada.

Fue allí donde Izuku tuvo su primera charla cara a cara con Shigaraki, y muchos se preguntaron cómo supo el villano que estaba en el centro comercial. Parece que Hagakure avisó al villano, y eso es solo la punta de todo.

¿Hagakure es la traidora en Boku no Hero?

Durante la mayoría de los eventos importantes, Hagakure no se ha visto por ningún lado desde el robo de Shigaraki en la escuela secundaria UA y el campo de entrenamiento. Un personaje de la Clase 1-A solo puede pasar un tiempo sin tener un episodio para ellos mismos, y bueno, Hagakure sigue siendo un misterio para los fanáticos.

Incluso uno de los manga secundarios de Boku no Hero Academia puede haber insinuado la historia de Hagakure. Como puedes ver arriba, un panel protagonizado por Hatsume muestra a la chica invisible con mala luz.

Después de hacer lentes para ver la verdadera forma de Hagakure, Hatsume se aterroriza cuando ve a la niña envuelta en una niebla oscura. La horrible imagen hizo reír a los lectores, pero los fanáticos ahora miran el panel con una luz completamente nueva.

Y a medida que se revele más sobre el traidor, podemos esperar reunir más piezas de la larga estafa de Hagakure. Aún hay más teorías sobre ¿Quién es el traidor de la UA?, pero solo el futuro de My Hero Academia revelará la verdad.

