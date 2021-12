My Hero Academia finalmente revela la cara de Toru Hagakure

Boku no Hero Academia finalmente revela la cara de Toru Hagakure

Los rostros ocultos son misterios ampliamente subestimados en My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Incluso el propio Horikoshi revelará rostros de personas como los usuarios anteriores de One For All o Best Jeanist sin ceremonias, como si nunca fueran misterios en absoluto.

Descubrir cómo se supone que se ven realmente personajes como Overhaul y Shigaraki no siempre es consecuencia de la historia, pero el aparente secreto ciertamente deja a los fanáticos preguntándose.

En este sentido, los lectores han estado ansiosos por conocer la verdadera apariencia de la Chica Invisible residente de Clase 1-A, Toru Hagakure. ¡Advertencia! Esta revelación finalmente se da en el manga Boku no Hero Academia Capítulo 337 disponible en MANGA Plus.

¿Cuál es la cara de Toru Hagakure?

Así luce la cara de Toru Hagakure en Boku no Hero Academia (Capítulo337)

La cara de Toru Hagakure se revela en el Capítulo 337 del manga Boku no Hero Academia, titulado "Una vida desechable". Después de más de siete años en la publicación, el mangaka Kohei Horikoshi finalmente les ha dado a sus fanáticos un vistazo al verdadero Hagakure. En noticias relacionadas, informamos sobre los personajes de My Hero Academia mujeres más poderosos.

Dado que Hagakure está en la Clase 1-A y, por lo tanto, es un miembro importante del reparto, uno esperaría que su rostro se revele más temprano que tarde. Sin embargo, pasaron más de 330 capítulos desde su debut sin la revelación.

De manera similar, la cara real de Shoji Mezo de Clase 1-A también está oculta, pero al menos puede replicar esas características con su Dupli-Arms Quirk. Es mucho más difícil saber cómo se vería Hagakure porque su cuerpo siempre ha sido completamente transparente.

Acerca de Hagakure en My Hero Academia

Naturalmente, Hagakure no se puede ver debido a su Don de Invisibilidad. Este Quirk hace que la luz pase completamente a través de su cuerpo, haciéndolo transparente. También puede usar su cuerpo para refractar la luz, pero esto no aclara sus características físicas.

Antes del Capítulo 337, la apariencia de Hagakure se dejaba en gran medida a la interpretación de los fanáticos. Algunos han teorizado que es sorprendentemente hermosa. Otros han bromeado sobre cómo podría ser cómicamente antiestética. Hay todo tipo de fanart y fanfiction que le dan diferentes tipos de rasgos faciales y peinados.

Sin embargo, hay poco consenso sobre cómo debería verse realmente el estudiante de Clase 1-A. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que My Hero Academia revela cómo cayó su traidor Aoyama Yuga con All For One.

