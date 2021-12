My Hero Academia explora cómo se siente la Clase 1-A sobre el traidor

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers. My Hero Academia ha revelado cómo se siente realmente la Clase 1-A sobre el traidor, después de esa gran revelación con el capítulo más nuevo de la serie de manga.

El acto final de la serie de manga original de Kohei Horikoshi, ha sido un momento dramático tras otro mientras los héroes aún enfrentan la estela de la Guerra del Frente de Liberación Paranormal.

Justo cuando se estaban orientando y reuniéndose como una clase completa una vez más después de que Izuku regresara a la escuela, pronto se reveló que el traidor que acechaba entre ellos era uno de los suyos después de todo. Fue mucho material emocional para romper. Antes de seguir, puedes leer el manga Boku no Hero Academia aquí.

¿Quién es el traidor de UA?

Yuga Aoyama, traidor de UA en My Hero Academia

Yuga Aoyama es el traidor de la Academia UA que había estado enviando información All For One sobre el paradero de la Clase 1-A. Por lo tanto, las secuelas inmediatas de la revelación rompieron los corazones de los estudiantes. Anteriormente, descubrimos nuevos detalles de la difícil infancia de Aoyama.

Cada uno de ellos solo podía llorar y preguntarle a Aoyama por qué hizo lo que hizo, y si realmente sintió algo al trabajar con todos ellos. Ahora que todos los sentimientos y reacciones inmediatos están fuera del camino, el capítulo más nuevo puede profundizar aún más y revelar cómo el resto de la clase realmente se siente acerca de Aoyama.

¿Quién encuentra el espía de My Hero Academia?

Toru Hagakure “Invivible Girl” descubrió al espía de Boku no Hero Academia. El Capítulo 338 de la serie de manga revela que el detective Tsukauchi planea detener a la familia Aoyama, e incluso planea evitar que hablen. Pero antes de que pueda hacerlo, Denki Kaminari habla sobre usarlo como una forma de superar a All For One.

Los otros héroes están preocupados por eso y se preocupan de que sus compañeros de clase sean en realidad los más heridos por la situación. Pero incluso con todo eso dicho, el resto de la clase está listo para seguir adelante e incluso acercarse a él.

Sintiendo que Aoyama es realmente bueno en su corazón y aceptando la responsabilidad por el hecho de que nunca se dieron cuenta, quieren ayudarlo tanto como puedan. Queriendo aceptarlo como su verdadero compañero, y sabiendo que Aoyama solo hizo lo que hizo por miedo, no quieren tirarlo a un lado.

Después de todo, pasaron por todos esos problemas para salvar a Izuku después de que él le mintió, por lo que también es la misma situación para Aoyama. Ahora, avanzando, Aoyama será parte de cualquier plan que tengan los héroes contra los villanos y comenzará su camino hacia la redención. ¿Qué opinas? ¿Pueden redimirse los traidores de My Hero Academia?

