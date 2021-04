My Hero Academia explica cómo Deku cambió a Muscular para peor

El War Arc de My Hero Academia en las páginas de su manga cambió el panorama del universo que nos trajo UA Academy para siempre, y un salto a lo grande nos ha mostrado una versión muy diferente de Deku mientras prueba su poder contra un Muscular fugitivo.

Desafortunadamente, parece que la pelea original entre Midoriya Izuku y el aterrador villano durante la tercera temporada del anime hubiera cambiado la mente de Muscular para peor. Teniendo en cuenta lo roto que estaba Muscular desde el principio, está claro que esta no sería una batalla fácil.

¡Advertencia! Si todavía tienes que leer el último capítulo del manga My Hero Academia, el capítulo 308, habrá spoilers en el resto de este artículo por La Verdad Noticias. También te recordamos que puedes leer MHA de Kohei Horikoshi legalmente en MANGA Plus.

Deku vs Muscular en el anime (Foto: BONES)

¿Qué poder tiene Muscular de My Hero Academia?

El Quirk de Muscular le permite aumentar y agrandar sus músculos, hasta el punto en que es capaz de pararse cara a cara con los golpes que All Might daría en su momento más poderoso. Aunque Izuku apenas pudo derrotarlo en su batalla original, está claro que la mentalidad de Muscular cambió como resultado de su derrota.

"Midoriya. Te he echado de menos, pequeño. Todos estos patéticos débiles simplemente no están a la altura. No es suficiente”, dice Muscular en el último capítulo del manga. "No estoy buscando venganza ni nada tan dramático. La forma en que lo veo con mi Quirk es todo lo que podría pedir, pero solo soy un humano, ya sabes”.

“Me enseñaste un nuevo significado de diversión en ese entonces, y ese era el punto sin retorno"

Muscular fue liberado como resultado de la fuga de la prisión que Shigaraki y la Liga de Villanos habían puesto en movimiento para liberar al todopoderoso All For One, y está claro que su nueva mentalidad lo hace liberar toda la fuerza de su Quirk en cualquier momento.

Afortunadamente para el mundo de los héroes, Izuku también hizo grandes cambios, ya que aparentemente es capaz de derrotar a Muscular usando toda la fuerza de One For All. Ahora puede usar los poderes que están vinculados a su Quirk, mientras recibe consejos de predecesores de OFA.

Parece que Deku se ha convertido en uno de los héroes más poderosos de My Hero Academia y los fanáticos pueden ver los pasos a este cambio durante la quinta temporada de anime, ahora disponible en Crunchyroll y Funimation.

