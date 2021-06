My Hero Academia estrena el look más oscuro de Deku hasta ahora

El Acto Final del manga, My Hero Academia de Kohei Horikoshi, continúa con el capítulo más nuevo, y ha visto a Izuku Midoriya empujado al borde. Ya que básicamente, Izuku (Deku) ha estado luchando solo contra todos los villanos.

All For One ha estado enviando sus diversos asesinos a Deku. De hecho, en el capítulo anterior de la serie, Izuku se enteró oficialmente de los planes de All For One: Izuku es el blanco y esto lo obligó a luchar solo para proteger a sus amigos.

El capítulo 317 de Boku no Hero Academia continuó con la acción, ya que hemos visto a un Deku devastado luchando contra los villanos en las calles sin interrupciones, y esto ha cambiado lentamente tanto él como su disfraz de héroe. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias entrará en territorio de spoilers.

Nuevo look de Deku en el capítulo 317

Nuevo look de Deku en MHA 317 (Foto: Shueisha)

Deku se ha transformado más que nunca a través de su miseria, ya que ha adoptado una forma oscura y completamente irreconocible lejos del símbolo de la paz que una vez quiso imitar. Puedes ver el look de Midoriya arriba, donde los fanáticos compartieron su reacción en redes sociales.

El capítulo 317 de la serie comienza después de que Deku y los héroes profesionales fueron atrapados en una trampa explosiva dejada por All For One, en la suposición de que Deku podría derrotar al primero de sus mercenarios. El ex héroe convertido en villano, Lady Nagant.

Pero mientras los héroes profesionales habían estado trabajando juntos en otra misión, Deku todavía se ha quedado luchando solo, ya que se revela que ya derribó la segunda de las armas contratadas por All For One por sí mismo.

Isuku sabe que se ha convertido en el objetivo directo de All For One y esto le ha afectado mucho. Ahora, Deku se ha aislado más que nunca. Distanciándose incluso de la ayuda de All Might, e intenta decirle a su mentor que ya no necesita preocuparse.

Sin embargo, Deku ha estado operando de tal manera que su traje de héroe ha acumulado toneladas de sangre y suciedad y se ha formado de una manera que está muy lejos del traje de héroe que habíamos conocido.

Esta es la razón por la que han apodado este look como Deku villano, ya que es más bestial, y está muy lejos del esperanzador paralelo de All Might que una vez se esforzó por ser. El creador de Boku no Hero ha recibido miles de peticiones, donde los fanáticos piden un poco más de esperanza para Izuku.

¿Dónde leer el manga My Hero Academia?

Puedes leer el manga de MHA en la aplicación MANGA Plus de Shueisha y ver el anime (con un total de 5 temporadas hasta junio de 2021) en la plataforma de Crunchyroll. Deku, All For One de My Hero Academia y Kohei Horikoshi seguirán siendo el centro de atención, pero ¿cómo crees que terminará Izuku en este duro arco final?

