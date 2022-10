My Hero Academia está lejos de su final y el creador lo confirma

El creador de My Hero Academia ha sorprendido a sus fanáticos, insinuando que su amado manga puede no estar tan cerca de su final como se creía anteriormente.

En diciembre de 2021, Kohei Horikoshi anunció que, si todo salía según lo planeado, My Hero Academia llegaría a su conclusión en aproximadamente un año.

Sin embargo, un comentario reciente publicado en Weekly Shonen Jump reaviva la esperanza para los fanáticos del exitoso cómic japonés de superhéroes.

Durante la Jump Festa 2022, Kohei Horikoshi hizo el anuncio que todos los fanáticos del manga My Hero Academia temen escuchar: que su amada serie está a punto de concluir.

Esto fue un poco sorprendente, ya que MHA es uno de los manga más exitosos de los últimos años, y aún está muy lejos de alcanzar la longitud de otras series icónicas como Bleach, Naruto y, por supuesto, One Piece que ha superado durante mucho tiempo su capítulo 1000.

Sin embargo, la longitud no es una medida de la calidad de un manga, y Horikoshi simplemente casi ha llegado a la conclusión de la historia que quería contar.

Los fanáticos de My Hero Academia se han preparado durante casi un año para ver el final de la serie. De hecho, la historia claramente se dirige de esa manera, con la batalla épica final entre las fuerzas reunidas de los héroes y los villanos liderados por All for One actualmente en curso, y el destino del mundo pende de un hilo.

Sin embargo, como los valientes héroes de esta serie han demostrado una y otra vez, la esperanza nunca muere. Según lo compartido por Shonen Jumps News - No oficial (@WSJ_manga), en la sección de "comentarios de los autores" publicada en Weekly Shonen Jump 45, Horikoshi escribió lo siguiente:

"Han pasado diez meses desde que dije que solo faltaba un año. Lo siento".

Si bien esto podría verse como una disculpa, otras fuentes han traducido la última oración como "Lo estoy reconsiderando". Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más información de la serie y detalles del último arco de My Hero Academia.

¿Cuándo se acaba el manga de My Hero Academia?

El creador había dicho que terminaría la serie para finales de 2022, pero ahora las cosas cambiaron y la historia está lejos de su final. La explicación más probable es simplemente que el arco final del manga tardará más de lo esperado en completarse.

El mangaka Kohei Horikoshi es famoso por dar predicciones inexactas sobre la duración de su trabajo, pero eso es una parte normal del proceso de serialización.

Hay muchos hilos de la trama que deben cerrarse durante la batalla épica que se está librando en My Hero Academia, incluidos Deku vs All for One, el segundo All For One vs Hawks y Endeavor, Ochaco vs Toga; y Dabi vs. Shoto.

Con un elenco de personajes tan grande y el comprensible deseo de darle a cada uno un poco de atención, Horikoshi probablemente quiera tomarse más tiempo del anunciado anteriormente para asegurarse de que todo se desarrolla de la forma en que lo imaginó.

Si bien es poco probable que Horikoshi realmente haya reconsiderado terminar el manga, que aún terminará con la conclusión del arco actual, los fanáticos de My Hero Academia al menos pueden disfrutar el hecho de que el día en que tendrán que decir adiós a su amada serie es un poco más lejos de lo que pensaban.

