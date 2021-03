My Hero Academia es tendencia antes de lanzar el capítulo 306

El manga de My Hero Academia acaba de terminar uno de sus arcos más grandes y devastadores hasta la fecha en War Arc, que enfrentó a los héroes de UA Academy contra una Liga de Villanos fortificada que causó varias bajas en ambos lados.

Entonces, definitivamente no es de extrañar ver que el próximo capítulo 306 está de moda en las redes sociales. La Verdad Noticias te recuerda que el capítulo anterior nos dio un vistazo al nuevo "paisaje mental" de Midoriya Izuku mientras consultaba con sus predecesores de All For One.

La historia de superhéroes de Kohei Horikoshi definitivamente tiene grandes cosas planeadas para Deku. Después de todo, la quinta temporada del anime de My Hero Academia se lanzará a fines de este mes.

La nueva temporada de anime no solo le brindará a los fanáticos el arco de ejercicios de entrenamiento entre la Clase 1-A y la Clase 1-B, sino que presumiblemente una inmersión más profunda en el pasado del villano Shigaraki Tomura.

Aunque el líder de la Liga de Villanos ha hecho pasar a los héroes por momentos absolutamente horrendos, la quinta temporada nos dará una mejor idea de cómo el protegido de All For One se convirtió en lo que podría decirse que es el villano más popular de la franquicia.

Póster de la tercera película de My Hero Academia

Lo más probable es que el War Arc no se cubra en esta próxima temporada, pero definitivamente valdrá la pena la espera. Además de la quinta temporada, los fanáticos de Boku no Hero Academia también esperan con ansias la llegada del tercer largometraje de la franquicia, que ha estado envuelto en misterio desde que debutó su primer póster.

Con la película promocionando la llegada de los "Tres Mosqueteros", parece que el trío de Midoriya, Bakugo y Shoto Todoroki obtendrán una mejora seria a través de nuevos trajes que parecen darles una apariencia de neón mucho más elegante.

Sobre My Hero Academia: Capítulo 306

Los spoilers del capítulo 306 están comenzando a circular en las redes sociales. Los fanáticos claman ver cómo Deku cerrará su reunión actual con sus predecesores y qué significará esto para el futuro de los jóvenes héroes de la Clase 1-A. Al mismo tiempo, el manga de My Hero Academia nos muestra que los villanos quieren aumentar su poder.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!