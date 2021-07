My Hero Academia episodio 103, el regreso de La Liga de Villanos

La serie de anime tiene un cambio importante, con el Arco de Endeavor en lugar del arco de Meta Liberation Army. Y ahora, el programa demostró no olvidarse de la llegada del nuevo grupo de villanos en My Hero Academia episodio 103.

El anime de Studio BONES y Kohei Horikoshi aún no ha presentado completamente al Meta Liberation Army, pero se está asegurando de que se sienta su amenaza. Pronto, los fanáticos verán a este grupo en pleno apogeo, preparándose para derribar a la sociedad de héroes.

En Boku no Hero Academia, el episodio 103 contará con los “Tres Mosqueteros” Deku, Bakugo y Shoto. Los tres trabajarán con Endeavor para entrenar sus habilidades de héroes y el héroe número 2 Hawks estará cerca. Mientras continúan su trabajo-estudio, parece que la Liga de Villanos está a punto de regresar.

Nuevas imágenes de My Hero Academia episodio 103

Fotos de Boku no Hero Episodio 103

Las imágenes teaser que comparte el usuario de Twitter "Atsushi 101X" muestran el regreso de Himiko Toga y otros miembros del grupo. Toga ha estado al margen después de su breve aparición en el arco de Overhaul de la temporada anterior. ¿Significa esto que ahora se convertirá en el centro de atención?

Antes de que llegue el Meta Liberation Army, Shigaraki Tomura y la pandilla están listos para sembrar el terror. La Verdad Noticias te comparte más curiosidades y detalles que no te debes perder del anime a continuación.

Sinopsis de Boku no Hero episodio 103

Foto: Studio BONES - Liga de Villanos

El episodio 103 de My Hero Academia, titulado "Una cosa a la vez", mostrará cómo Izuku, Shoto y Bakugo comenzarán a trabajar en sus puntos débiles. El trío estará en acción ya que Endeavour ahora les asigna sus tareas, señaló IBTimes.

La vista previa del nuevo episodio muestra cómo continuarán sus estudios laborales como parte del plan de estudios de su curso de héroe. Los tres pasantes estarán en entrenamiento y Deku comenzará a aprender a controlar su poder.

Para recordar, en el Arco de Join Training, tuvo dificultades para manejar su Quirk One for All. Izuku Incluso entrenó en secreto con All Might y Bakugo para usar su Black Whip. “Deku, Bakugou y Todoroki ahora están haciendo una pasantía con el héroe número uno. Antes de darles tareas específicas, Endeavour les pregunta a cada uno para qué vinieron aquí ”, dice la sinopsis oficial del nuevo episodio.

Izuku y los demás tienen que mejorar su fuerza con Endeavour. El episodio 103 de My Hero Academia se lanzará el sábado 11 de julio, después del receso de una semana. Por otra parte, el manga lanzará el capítulo Boku no Hero 319 el mismo día en MANGA Plus.

¿Dónde ver Boku no Hero temporada 5?

Puedes ver la temporada 5 de My Hero Academia en Crunchyroll. Los fanáticos pueden esperar que sucedan grandes cosas en la próxima entrega de MHA, ya que el Meta Liberation Army planea enviar 100 mil enemigos fuertes para atacar a los héroes en cuatro meses.

