My Hero Academia entra en hiatus por salud de Kohei Horikoshi

El número más reciente de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha ha salido ahora en Japón, y los fanáticos podrían haberse preguntado por qué no hubo un nuevo capítulo de la serie de manga original de Kohei Horikoshi, My Hero Academia.

Tras los informes de que la serie se tomaría un descanso repentino, Shueisha confirmó que Boku no Hero Academia de hecho tomaría una breve pausa debido a la salud del creador. Pero afortunadamente Shueisha también señaló que esta pausa no durará mucho, ya que la serie ya se está preparando para su regreso.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte la nueva fecha para el capítulo 326 del manga y la traducción oficial al comunicado compartido por el sitio oficial de Boku no Hero Academia para sus fanáticos.

Fecha de My Hero Academia manga 326

Pausa del manga sería por la salud de Kohei Horikoshi

Lamentablemente, el capítulo 326 de Boku no Hero Academia de la serie está retrasado desde su lanzamiento programado inicialmente el domingo 12 de septiembre fuera de Japón, pero se lanzará el viernes 17 de septiembre.

Por este retraso, el equipo detrás de la serie emitió una declaración (según lo vio @Atsushi101X y tradujo @RukasuMHA en Twitter) disculpándose con los fanáticos por lo repentino del descanso. Comienza así:

"A todos nuestros lectores, les agradecemos por leer y amar siempre MHA"

“Debido a la salud del creador, MHA está teniendo un descanso en este tema", continúa el comunicado. "Pedimos disculpas a todos los lectores que lo esperaban con ansias. Boku no Hero Academia está incluida en la postal de la encuesta de este número, pero eso se debe a que no pudimos modificarla a tiempo”.

Arte oficial de Boku no Hero Academia en Shonen Jump

“Lo sentimos. Esperamos el próximo capítulo para ser parte del Weekly Shonen Jump Issue 42, que se lanzará el 18 de septiembre. Seguimos contando con su apoyo para la serie", finalizó el comunicado.

Afortunadamente, la declaración aclara que cualquier problema de salud que enfrenta Horikoshi en este momento no parece ser demasiado preocupante. Después de todo, el creador ya se está preparando para volver a trabajar con el capítulo más reciente.

Pero si ese no es el caso, los fanáticos sin duda preferirían que el creador se concentrara primero en su propia salud. De esta forma Horikoshi continuaría la serie en un mejor punto de salud y sin tener que lastimarse a sí mismo de ninguna manera. Recordando que My Hero Academia manga 325 revela la actual condición de Aizawa, todos los fans esperan la siguiente actualización.

¿Dónde puedo comprar el manga de Boku no Hero?

Puedes comprar el manga de Boku no Hero desde su sitio oficial en VIZ Media, Amazon, Mercadolibre y más. My Hero Academia está disponible en MANGA Plus, aplicación de lectura digital de la editorial Shueisha.

