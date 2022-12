¿My Hero Academia en Fortnite? Deku estará en la Temporada 1 del Capítulo 4

Tras el lanzamiento del avance del Capítulo 4 de la primera Temporada de Fortnite, toda la comunidad otaku que es fan de My Hero Academia quedó emocionada al descubrir que el protagonista forma parte del videojuego.

Se trata nada más y nada menos que Izuku "Deku" Midoriya, quien aparece al final del tráiler oficial de Fortnite, cerca del minuto 1:10, dando una demostración de uno de sus ataques de energía con luz verde.

Asimismo, aparecen otros personajes muy populares como DOOM Slayer y Geralt de Rivia de The Witcher. En el tráiler también se ven algunos mapas nuevos y los distintos ataques de cada personaje nuevo.

¿Cuáles son los otros personajes de anime que han salido en Fortnite?

Skins de Naruto y Dragon Ball en Fortnite.

No es la primera vez que la franquicia de videojuegos de Fortnite ha mostrado a personajes de anime en alguna de sus temporadas. Ya se ha visto que colaboró con otros dos animes shonen: Naruto y Dragon Ball Super.

Pronto te anunciaremos en La Verdad Noticias que tanto podrá hacer Deku en esta asombrosa colaboración con el videojuego de Battle Royal.

¿Cuáles son los 7 dones de Deku?

Los poderes de Deku.

El protagonista de la serie de anime My Hero Academia, Deku Midoriya, tendrá siete poderes a lo largo de la historia que lo ayudarán a convertirse en el héroe más poderoso. Hasta el momento solo ha despertado seis:

Látigo negro

Flotar

Sensor de Peligro

Cortina de Humo

Fa Jin

Cambio de Velocidad

