My Hero Academia destaca impresionante arte de Lady Nagant en el volumen 32

¡Advertencia de spoilers! Si estás atrapado en el manga de My Hero Academia, sabrás que Izuku Midoriya está de regreso en la escuela y está listo para despedirse de su etapa como héroe renegado. Para celebrar este cambio, la serie de Kohei Horikoshi está presentando una obra de arte especial para la portada con Lady Nagant.

Sí, la dama ha vuelto y está tomando control del volumen 32 de Boku no Hero Academia. El lanzamiento está programado para el 4 de octubre en Japón. Como puedes ver a continuación, el volumen presentará a la mentora de Hawks en todo su esplendor.

Los fanáticos están dispuestos a volver a visitar al francotirador siempre que sea posible y el arte oficial del manga parece cooperar con todo. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer los capítulos del manga Boku no Hero en MANGA Plus.

Lady Nagant en My Hero Academia volumen 32

Portada de Boku no Hero Academia Volumen 32

Como puedes ver, esta portada de Boku no Hero Academia pone a Lady Nagant al frente y al centro. La mujer se muestra con su cabello azul-rosa enmarcando su rostro, y los brazos de Nagant están a la vista.

Su brazo izquierdo se muestra distendido en el codo mientras Nagant prepara su arma, y su otra mano busca algo de cabello para usarlo como munición. El resto de la villana cobra vida con su disfraz que incluye un cinturón ancho, una camiseta sin mangas de cuello alto y una falda ondulada.

Claramente, MHA ha prestado atención a la popularidad de Nagant y no se ha olvidado del francotirador. Es posible que la ex heroína no esté activa en el manga en este momento, pero la puerta está abierta para su regreso a pesar del mejor intento de asesinato ordenado por All For One.

Mientras tanto, los fanáticos pueden explorar sus propios cánones principales para la mentora de Hawks (héroe No. 2) hasta que el manga encuentre espacio para traerla de vuelta algún día. De igual forma, te invitamos a leer todo sobre la nueva villana Lady Nagant de Boku no Hero.

¿Dónde puedo comprar el manga de Boku no Hero?

Puedes comprar los volúmenes del manga Boku no Hero Academia en VIZ Media o desde el sitio oficial de Amazon. Finalmente, te recordamos que aquí siempre te compartiremos dónde y cuándo leer My Hero Academia en línea.

