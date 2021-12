My Hero Academia descubre nuevos detalles de la difícil infancia de Aoyama

Los fanáticos del anime de My Hero Academia tienen que esperar hasta el próximo otoño para ver el War Arc, ya que la sexta temporada ha lanzado recientemente un nuevo avance que nos da nuestro primer vistazo a la batalla que tendrá lugar entre los héroes de UA Academy y los villanos del Frente de Liberación Paranormal.

Con el traidor revelado en las páginas del manga de MHA, el creador Kohei Horikoshi ha aprovechado la oportunidad para sumergirse en el pasado del joven héroe Aoyama Yuga, cuyo Quirk productor de láser lo convierte en uno de los luchadores contra el crimen más llamativos.

¡Advertencia! Si no ha leído el último capítulo del manga de Boku no Hero Academia en MANGA plus, el Capítulo 337, es posible que desee mantenerse alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en el territorio de los spoilers.

¿Quién es el traidor de UA?

Aoyama es el traidor en Boku no Hero Academia

Como se reveló en los capítulos anteriores, Aoyama Yuga resultó ser el traidor en medio de la Clase 1-A, dando información a All For One gracias al arreglo que sus padres tenían con el infame villano.

Con All For One amenazando con matar a los padres de Aoyama si el joven héroe no seguía sus deseos, Aoyama ahora se considera un villano terrible y también aprovecha la oportunidad de volver a visitar su pasado.

Aoyama nació sin un Quirk, al igual que Midoriya Izuku, pero a diferencia de Deku, el Quirk que finalmente recibió no funcionó bien con su cuerpo, causándole dolor cada vez que descargaba un rayo láser, como hemos visto a lo largo de la serie.

Cuando nació, el hecho de que Aoyama no tuviera poderes causó el estrés de sus padres, mientras que al mismo tiempo recibió este estrés él mismo como resultado. La situación creó un gran momento, ya que el joven héroe finalmente se vio obligado a realizar tareas para la Liga de Villanos.

Una de estas tareas fue indicar cuándo Deku estaba solo o la ubicación del campo de entrenamiento de la Clase 1-A al principio de la franquicia. Pero, ¿pueden redimirse los traidores de My Hero Academia?

¿Cuándo termina el manga My Hero Academia?

El creador Kohei Horikoshi comentó en Jump Festa de este año que a Boku no Hero Academia solo le queda alrededor de un año de historia antes de que termine la serie de anime.

Parece que el mangaka no está reteniendo nada como la batalla entre All For One y los héroes del el mundo se acerca unos centímetros. De hecho, el creador de My Hero Academia le promete a Bakugo un enorme rol en el final.

