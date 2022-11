My Hero Academia convierte a Shigaraki en nuestra peor pesadilla

La sexta temporada de My Hero Academia ya se ha cobrado la vida de algunos de los principales héroes y villanos, con el Frente de Liberación Paranormal enfrentándose tanto a las superestrellas de la Clase 1-A como a los héroes profesionales que intentan mantener unida a la Sociedad de Héroes.

Con el último episodio en el que Shigaraki se despierta de los experimentos realizados por el Dr. Garaki, el joven villano en descomposición ahora tiene más poder que lo respalda que nunca y, por lo tanto, se ha convertido en la mayor pesadilla para los héroes de la franquicia Shonen.

Cuando Shigaraki estaba luchando contra el Ejército de Liberación Meta durante la quinta temporada de la adaptación al anime , el antagonista estaba expandiendo su Quirk, con sus poderes aparentemente capaces de eliminar a los oponentes en su vecindad directa, ya sea que hiciera contacto directo o no.

El nuevo heredero de All For One se despierta en el capítulo más reciente de la animación japonesa y desata inmediatamente un ataque que elimina rápidamente a más de unos pocos héroes profesionales, convirtiéndolos en polvo.

Algunos de estos pesos pesados incluyen a Crust the Shield Hero y X-Less, dos de los mejores luchadores profesionales contra el crimen que ayudaron a Endeavor, Mirko y otros en la lucha contra High-End Nomu que se había desatado gracias a las maquinaciones de Garaki.

La Verdad Noticias te recuerda que el despertar de Shigaraki no solo trajo una potencia malvada a la sexta temporada, sino que también vio el despertar de Gigantomachia, la fuerza más grande que la vida que ha jurado proteger a All For One.

Imagen: My Hero Academia Episodio 118.

Te puede interesar: My Hero Academia celebra su Temporada 6 con nuevo arte de Deku

Aunque los villanos perdieron dos veces y fueron tomados por sorpresa gracias al asalto de los héroes, la batalla está lejos de terminar y está claro que los nuevos poderes de Shigaraki lo convierten en una fuerza a tener en cuenta.

Teniendo en cuenta la duración y la gravedad del War Arc en el manga, la sexta temporada podría estar dedicando la mayor parte de su tiempo de ejecución a esta batalla, lo que tiene sentido teniendo en cuenta que este evento es uno de los más importantes en la historia de My Hero Academia en general.

¿Crees que Shigaraki se ha vuelto imbatible gracias a la adquisición de los poderes de All For One? Si deseas saber más detalles, recuerda que puedes leer nuestro resumen completo de My Hero Academia Episodio 118 o ver el anime desde Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram