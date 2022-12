My Hero Academia confirma live-action con Netflix y esto dicen los fans

Oficialmente, Netflix llegó para producir y distribuir la adaptación cinematográfica live-action de My Hero Academia en equipo con los productores de Legendary Entertainment y el director Shinsuke Satoshi, informó el portal Deadline.

Joby Harold (Obi-Wan Kenobi en Disney y Army of the Dead en Netflix) se encarga de escribir el guion, mientras que Mary Parent y Alex García producirán la película de acción en vivo para Legendary.

Esteee mmmmm como se lo explicamos que no, mejor deberian de poner World Heroes Mission en Netflix y dejarse de babosadas! pic.twitter.com/TgeYWZ1NTH — Uriel D Jimenez (Taylor's Version)❤️ (@URIJIMD) December 12, 2022

La serie de manga Boku no Hero Academia se ha ganado audiencias en todo el mundo con personajes distintivos que se abren camino en la escuela secundaria en un mundo donde el 80% de la población de la Tierra manifiesta algún tipo de habilidad excepcional llamada "peculiaridad".

Para el fanático de los superhéroes Izuku Midoriya (también conocido como Deku), nacer sin una peculiaridad casi lo hace renunciar a su sueño de ir a la escuela secundaria UA, la academia de formación de héroes más prestigiosa.

Pero después de un encuentro casual con el legendario All Might, Deku emprende el camino para convertirse en el mayor héroe. La Verdad Noticias te comparte que MHA se suma a las franquicias de anime que tendrán live-action con Netflix. Algunas confirmadas son One Piece, Death Note y Yu Yu Hakusho.

Te pued interesar: ¿Cuándo llega la colaboración entre Fortnite y My Hero Academia?

Confirman película live-action de Boku no Hero Academia por Netflix.

Con más de 65 millones de copias en total (incluidas las ediciones digitales) en circulación en todo el mundo como serie, My Hero Academia, escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, continúa desarrollándose hasta convertirse en una potencia mundial.

Como parte de Weekly Shōnen Jump de la editorial Shueisha desde 2014, tanto el manga como la serie de anime en curso de Bones Inc. y TOHO Animation se consideran entre los mejores de la década de 2010. Para más información, puedes consultar todo para ver las temporadas del anime My Hero Academia aquí.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram