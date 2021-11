My Hero Academia confirma la muerte de un gran héroe profesional

Antes de que el héroe fuera presentado a la serie My Hero Academia, All For One habló sobre cómo su peculiaridad era lo suficientemente fuerte como para convertirse en una de las piezas más poderosas de su arsenal.

Cuando Shigaraki Tomura voló para desafiar al héroe, los fanáticos comenzaron a ver por qué este era el caso, ya que la peculiaridad del Nuevo Orden de Star and Stripe era tan piadosa como los fanáticos podrían haber esperado.

Pero a medida que la pelea continuó, también mostró cuánto más monstruoso se había convertido Shigaraki; incluso yendo más allá de las habilidades de un nivel tan divino. ¡Simplemente no fue suficiente! Puedes leer este momento del manga Boku no Hero Academia en MANGA Plus.

Muerte de Star and Stripe en Boku no Hero

El capítulo anterior de la serie vio a Shigaraki haciendo contacto con la frente de Star and Stripe y esto indicó que perdería su peculiaridad o se descompondría. El capítulo 333 de la serie revela que ambos resultaron ser el caso, ya que Shigaraki obtiene el poder de Star and Stripe y posteriormente la asesina.

Star and Stripe logró tender una trampa con su Quirk New Order, pero al hacerlo, quedó vulnerable el momento suficiente como para perecer a manos de Shigaraki. Fanáticos se reunieron en redes sociales para despedir al héroe número 1 de los Estados Unidos en Twitter y ahora todo parece continuar con la nueva Guerra Mundial en MHA.

Con un saludo final al resto de su equipo, Star and Stripe ha sido asesinada por Shigaraki y ahora uno de los héroes más fuertes del mundo ha caído y el villano se ha vuelto mucho más fuerte.

¿Dónde ver todas las temporadas de My Hero Academia?

Foto: BONES - Temporada 5 de Boku no Hero Academia

Puedes ver todas las temporadas de My Hero Academia en Crunchyroll o Funimation. La Verdad Noticias te recuerda que ambas son plataformas legales de streaming y tienen disponible las 5 temporadas del anime Boku no Hero Academia en sus catálogos.

