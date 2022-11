My Hero Academia comparte un emocionante adelanto del Episodio 120

La sexta temporada de My Hero Academia ha volado las puertas de la adaptación al anime de Shonen, con la Guerra de Liberación Paranormal ya viendo algunas bajas importantes tanto del lado de nuestros héroes como del lado de los villanos que buscan destrozar Hero Society.

Si bien los luchadores contra el crimen tomaron la delantera cuando Endeavor y sus compañeros héroes principales pudieron lanzar un asalto temprano contra Shigaraki y sus fuerzas, el péndulo está oscilando a favor del mal gracias al despertar del heredero de All For One.

Ahora, una nueva vista previa del anime My Hero Academia da pistas sobre el evento principal: Izuku Midoriya (Deku) vs Shigaraki Tomura. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer las imágenes de vista previa, fecha de lanzamiento y más detalles que debes saber.

Imágenes de My Hero Academia Episodio 120

La cuenta oficial de Twitter de My Hero Academia compartió nuevas imágenes del próximo episodio de la serie de anime Shonen, que no solo insinúa el conflicto entre All For One y One For All, sino que también ve a Mt. Lady enfrentándose a Gigantomachia.

El nuevo poder de Shigaraki lo ha convertido en una amenaza que ni siquiera Endeavour puede derrotar rápidamente, ya que el joven villano en descomposición no solo ha potenciado su Quirk, sino que también ha heredado la mayoría de los poderes de All For One junto con un cuerpo que lo pone cerca de al mismo nivel que All Might en su mejor momento.

Cuando el gran villano abrió los ojos por primera vez después de los tortuosos experimentos del Dr. Garaki, su poder en descomposición por sí solo fue suficiente para eliminar a varios de los mejores héroes del mapa, incluidos Crust y X-Less, poniendo a los luchadores contra el crimen en un escenario terrible donde la victoria se les escapa de las manos.

¿Cuándo sale MHA Episodio 120?

El episodio 120 o Episodio 7 de la Temporada 6 de Boku no Hero Academia tiene programado su estreno para el sábado 12 de noviembre. Crunchyroll transmite el anime con subtítulos y doblaje en español latino.

