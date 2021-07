My Hero Academia comparte nuevos diseños de figuras de Bakugo y Todoroki

Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki han sido dos de los personajes más populares que se introdujeron en la Clase 1-A de UA Academy desde que debutó My Hero Academia. Y ahora, dos nuevos diseños de figuras lanzados a través de ART FX J emocionaron a los fanáticos.

Con los dos jóvenes héroes obteniendo recientemente sus licencias de héroes provisionales, el mundo se ha abierto a ellos y su búsqueda para aprovechar mejor sus Quirks continúa. Al mismo tiempo, los villanos de la serie de anime siguen acumulando poder para destruir la sociedad de héroes.

Actualmente, en la quinta temporada de Boku no Hero Academia, Izuku, Shoto y Bakugo se encuentran tabajando en un nuevo desafío que los ve aprendiendo debajo del héroe número uno Endeavor y el héroe número 2 Hawks.

Teniendo en cuenta la dura historia entre Shoto y su padre, el programa de entrenamiento ha visto una buena cantidad de drama hasta la fecha. La Liga de Villanos está haciendo sus movimientos para desatar un ataque en el mundo que incluye más de cien mil villanos y esto todavía se pondrá peor.

Nuevas figuras de Bakugo y Todoroki

Foto:

El usuario de Twitter Atsushi 101X, compartió los nuevos diseños para las próximas estatuas de Boku no Hero Academia de ART FX J que muestran los lados explosivos de Bakugo y Todoroki.

Todavía quedan algunos episodios en el Arco de Endeavor Agency, pero se esperan grandes momentos tanto para Bakugo como para Todoroki antes de que la saga actual llegue a su fin antes de la llegada del Arco del Meta Liberation Army.

Si bien la mayoría de los villanos están preocupados por el asalto gigante que comenzará en cuatro meses, la historia actual traerá de vuelta a un villano que tiene vínculos con el pasado de Endeavor y podría significar la perdición para su familia en el presente.

¿Dónde ver My Hero Academia?

Puedes ver el anime de Boku no Hero Academia en la plataforma Crunchyroll. Netflix y Amazon Prime Video tienen disponible la primera película Two Heroes. De igual forma, el manga se encuentra disponible en español en MANGA Plus de Shueisha.

Bakugo y Shoto son dos de los personajes más populares de la Clase 1-A, desde que comenzó la franquicia My Hero Academia de Kohei Horikoshi en las páginas de Weekly Shonen Jump. ¿Qué piensas de las nuevas figuras por ART FX J?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!