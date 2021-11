My Hero Academia comparte emocionante póster de la Temporada 6

Cuando la quinta temporada llegó a su fin a principios de este año, se confirmó rápidamente que la serie de My Hero Academia regresaría para una sexta temporada muy pronto. La ventana o fecha de lanzamiento aún no se ha revelado para esta nueva temporada, pero lo más emocionante es que veremos el inicio de un gran conflicto entre héroes y villanos.

La temporada 6 del anime comenzará con el arco Paranormal Liberation Front War de la serie de manga original de Kohei Horikoshi, y este arco no solo presenta una gran guerra entre héroes y villanos, sino que su conflicto central finalmente verá a Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki en nuevos niveles de poder.

¿Cuándo saldrá la temporada 6 de My Hero Academia?

(Foto: BONES) Boku no Hero Academia Temporada 6

La temporada 6 aún no tiene fecha de lanzamiento, pero los fanáticos predicen que será en la segunda mitad de 2022 o principios de 2023. En el póster oficial se mostró a Deku y Shigaraki en un gran choque. Parece que ese es el enfoque del primer promocional compartido en la cuenta oficial de Twitter de Boku no Hero Academia.

¿Qué pasó Boku no Hero temporada 5?

My Hero Academia Temporada 5 fue demasiado lejos, ya que vio a los héroes y villanos crecer de diferentes maneras respectivas. Izuku descubrió que tenía más peculiaridades y habilidades escondidas dentro de One For All mientras continúa dominando su uso, y el mundo de los héroes ha hecho un esfuerzo concertado para preparar a todos los jóvenes héroes para lo que está por venir.

Con el arco de la temporada centrado en los villanos, finalmente supimos qué era eso, ya que Shigaraki y la Liga de Villanos se enfrentaron a una nueva facción de villanos y emergieron como una unidad cohesiva mucho más fuerte como resultado.

El episodio final de la quinta temporada presentó una escena posterior a los créditos que vio a Deku y los otros héroes reunidos para un ataque al Frente de Liberación Paranormal, y sin revelar demasiado sobre lo que vendrá después, este es el comienzo de una gran guerra que cambia el curso de la serie para siempre.

Es un arco tan grande, de hecho, que los capítulos actuales del manga todavía están explorando las consecuencias que un conflicto tan masivo ha tenido en el resto del mundo. Pero, ¿qué opinas de este primer vistazo a la temporada 6 de MHA? La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el anime My Hero Academia en Crunchyroll.

