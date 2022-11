My Hero Academia comparte adelanto del Episodio 6 de la sexta temporada

My Hero Academia comparte imágenes del Episodio 6 de la sexta temporada

A principios de este otoño, My Hero Academia comenzó con la sexta temporada, y la salida ha sido impresionante. En algunos episodios, Studio Bones está haciendo todo lo posible en este momento, y MHA ha hecho que las cosas sean bastante sombrías para nuestros héroes.

En este momento, los villanos están en alza gracias al regreso de Shigaraki Tomura, y las primeras imágenes del episodio seis prometen que las cosas empeorarán aún más para nuestros favoritos. La Verdad Noticias te comparte que su estreno está programado para el sábado 5 de noviembre en la plataforma Crunchyroll.

Como puedes ver a continuación, se han publicado una gran cantidad de imágenes fijas para la sexta temporada del anime creado por Kohei Horikoshi. Se trata del Episodio 6 T6, también conocido como el Episodio 119 general del anime My Hero Academia.

Imágenes de My Hero Academia Episodio 6 Temporada 6.

Las tomas muestran a nuestros héroes en estado de pánico ya que la nueva forma de Shigaraki es más fuerte de lo que nadie esperaba. Se las arregló para matar a una franja de héroes sin levantar un solo dedo, y ahora, Shigaraki está en movimiento.

¿Qué esperar de My Hero Academia Episodio 119?

Si echas un vistazo a estas nuevas imágenes, puedes ver que Endeavour y Aizawa todavía están en la historia de Shigaraki. La pareja ciertamente está maltratada, pero su tenacidad es inigualable.

En cuanto a su oponente, Shigaraki se ve mejor que aquí y también es francamente aterrador. En una imagen, parece estar usando la peculiaridad que All For One le robó a Ragdoll, y la segunda aún parece mostrar al villano intentando robar una peculiaridad de alguien.

El resto de las imágenes se centran en la Clase 1-A y los mejores héroes. Izuku se muestra en dos luciendo bastante preocupado, y no hay duda de que su sentido del peligro se está disparando a lo grande.

Bakugo y Shoto están en las otras imágenes, así que puedes imaginar que los dos están a punto de ser arrastrados a una gran pelea. Y conociendo a Shigaraki como la peor pesadilla de los recientes episodios de My Hero Academia, bueno, no descansará hasta encontrarse cara a cara con Izuku ahora que está despierto.

