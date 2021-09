My Hero Academia censura el controvertido traje de Momo en nuevo videojuego

My Hero Academia ha lidiado con su parte del drama hasta la fecha, y algunas de sus principales controversias están en curso. Los personajes como Endeavor y Bakugo son llevados al debate, pero es posible que no sospeches de Momo Yaoyorozu.

Sin embargo, la heroína todavía está provocando el debate, y parece que el fandom de Kohei Horikoshi ha vuelto a ser tendencia gracias a una nueva promoción de un videojuego para celulares. ¿La razón? Una censura sencilla que ocultó un poco de Momo. La foto en cuestión se publicó en las redes sociales esta semana.

Aunque Kohei Horikoshi dibuja la Clase 1-A muy diferente en el manga, resulta que la aplicación de MHA se puede encontrar en Japón, así como en otras regiones, y acerca a los estudiantes de la Clase 1-A a la palma de tu mano. Esto significa que Momo está en la lista, pero aparece en la foto con un traje modificado, como puedes ver a continuación.

Boku no Hero Academia censura a Momo Yaoyorozu

(Foto: Reddit) "Presunta censura de Momo en juego de My Hero Academia"

El traje es muy similar al que usa Momo con más frecuencia, pero hay una gran diferencia. El corte en V profundo del disfraz de Momo no se encuentra aquí. En cambio, el recorte atrevido está cubierto con una opción de cremallera y cambia totalmente el aspecto de Momo.

Claramente, la edición de My Hero Academia se realizó por modestia, y las tiendas de aplicaciones podrían haber requerido el tejido adicional. Después de todo, servicios como iOS App Store y Google App Store han sido más estrictos con su contenido para adultos.

Los juegos están sujetos a estándares muy específicos en este sentido, por lo que el cambio de imagen de Momo probablemente se realizó por razones logísticas. Pero, por supuesto, la obra de arte tiene a los fanáticos entusiasmados.

Esto se debe a que muchos fanáticos han querido que Momo se ponga un disfraz como el que se ve en esta promoción del juego. Sí, los fanáticos del anime ya están acostumbrados al servicio de fanáticos, pero la edad de Momo puso su traje bajo fuego desde el primer día.

La niña es menor de edad en la mayor parte del mundo, y su condición de estudiante de secundaria hace que este disfraz sea incómodo para la mayoría. Una edición aclararía el problema para la mayoría, pero otros argumentan que a Momo se le debería permitir expresar su estilo sin importar cuán atrevido sea.

Midnight fue una defensora de esta idea y continúa haciéndolo como una heroína profesional. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que un cosplay de Midnight y Mt Lady derrite a los fans por la gran atención a los detalles.

¿Cuántos años tiene Momo de My Hero Academia?

Momo Yaoyorozu tiene 15 años en el anime de My Hero Academia transmitido en Crunchyroll. Es probable que MHA no edite el traje de Momo, y no hay ninguna promesa de que su disfraz profesional sea más modesto. Pero si alguna vez te preguntaste qué podría haber sido, la promoción del juego para celulares lo configura perfectamente.

