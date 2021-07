My Hero Academia celebra su séptimo aniversario con los fanáticos

My Hero Academia está disfrutando de un gran éxito en estos días, pero este nivel no es nada nuevo para la franquicia. Si no lo sabías, la serie ha estado convirtiendo a los fanáticos durante años, todo gracias al encanto de Izuku Midoriya.

El 7 de julio marca el día en que comenzó Boku no Hero Academia, y su inicio se remonta a 2014. La serie de superhéroes se publicó por primera vez en Shonen Jump ese verano una vez que el creador Kohei Horikoshi tuvo su propuesta aprobada por la revista de manga.

Han pasado años desde esa fecha y como puedes ver, la franquicia de Boku no Hero Academia se ha convertido en un gran éxito en ese momento. El manga todavía se está publicando hasta el día de hoy, y sus ventas en Japón y en el extranjero encabezan las listas después de todos estos años.

My Hero Academia celebra su 7 aniversario

El compositor Yuki Hayashi celebra el aniversario de MHA

Boku no Hero Academia se considera uno de los mejores manga para llegar a la revista Shonen Jump en la década de 2010, y su reputación se ha mantenido en la década de 2020 con facilidad. De hecho, las ventas de MHA continúan encabezando las listas de ventas en Occidente, e incluso ha acumulado una gran base de fanáticos durante sus séptimo aniversario.

¿Qué fue del anime Boku no Hero Academia?

En cuanto al anime de Studio BONES, Boku no Hero está en su quinta temporada que se lanzó este año en la plataforma Crunchyroll. Con dos películas en su haber, la franquicia debutará una tercera este otoño con la supervisión de Horikoshi.

Todo esto se combina con la precuela y los videojuegos de la franquicia para crear una franquicia considerable. Y el 7 de julio, los fanáticos llegaron a las redes sociales con conmovedores tributos que demostraron por qué aman tanto a My Hero Academia manga y anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!