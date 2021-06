My Hero Academia celebra el episodio 100 con un emotivo póster

My Hero Academia es uno de los mejores programas de anime en este momento, y eso no va a cambiar pronto. Si no lo sabías, la quinta temporada está en marcha en este momento, y su primer arco acaba de llevar al programa de Kohei Horikoshi a un gran hito.

La animación de BONES está a punto de llevar a cabo su episodio número 100, y se ha lanzado una imagen clave especial para promocionar el gran episodio. El anime sorprendió a los fanáticos en Twitter con un póster especial que celebra a nuestro héroe favorito de cabello verde.

La pieza del anime Boku no Hero Academia, que se puede ver a continuación en La Verdad Noticias, muestra a Midoriya Izuku caminando hacia adelante con su uniforme escolar puesto. Hay una pancarta gigante en la parte posterior que muestra la cresta del episodio número 100, y hay un dibujo de All Might para redondear las cosas.

Póster de My Hero Academia episodio 100

Imagen conmemorativa por el episodio 100 (Foto: BONES)

El simple banner hace que sea fácil darse cuenta de la importancia del episodio 100 para la serie. Cualquier programa del género shonen querría celebrar este hito, pero siempre es especial que un anime llegue a este punto.

El medio es muy competitivo y puede ser fácil pasar por alto un título de Shonen Jump por otro. Al llegar al episodio 100, Boku no Hero Academia se une a un grupo de élite de programas como Bleach y Naruto en lo que respecta al éxito.

¿Cuántas temporadas tendrá Boku no Hero?

Todavía hay mucho más contenido por cubrir en MHA, por lo que los fanáticos no deberían sorprenderse si llegan más temporadas de anime en el futuro. Parece que Izuku probablemente estará presente durante otros cien episodios. El manga de My Hero Academia está bastante por delante del anime en la actualidad y 5 temporadas no son suficientes.

