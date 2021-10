My Hero Academia capítulo 331, fecha de lanzamiento, hora y spoilers

Después de un descanso de una semana, el capítulo 331 de My Hero Academia finalmente está cerca de su lanzamiento oficial, y aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber sobre el calendario de lanzamientos del próximo capítulo de manga.

La temporada 5 de Boku no Hero Academia terminó el mes pasado. Sin embargo, el manga japonés aún está en curso. La historia de la serie manga creada por Kohei Horikoshi se encuentra actualmente en el arco del Escape de Tártaro, que es incluso más oscuro que el arco de la Guerra de Liberación Paranormal.

Mientras los villanos ponen las cosas difíciles a todos en el país, el héroe más poderoso de Estados Unidos, Star and Stripe, ha llegado a Japón para ayudar a All Might. Y ahora, los fanáticos se preguntan dónde está el capítulo 331 y si las cosas mejorarían para todos en la Academia UA.

¿Cuándo sale el capítulo 331 de My Hero Academia?

Shigaraki vs Star and Stripe

Al escribir esta publicación, el capítulo 331 de MHA está programado para salir el domingo 31 de octubre de 2021. La semana pasada, el manga hizo una pausa para darle algo de tiempo libre al mangaka. Sin embargo, no hay noticias del departamento editorial sobre el retraso del capítulo 331.

Puedes leer My Hero Academia en MANGA Plus (aplicación de la editorial Shueisha) o VIZ Media. Ambas plataformas te permiten leer los últimos tres capítulos de forma gratuita. Sin embargo, si deseas volver a visitar los capítulos anteriores, debes comprar una membresía de Shonen Jump.

Para los lectores de Japón, el capítulo saldrá a la medianoche JST (hora estándar de Japón). Pero, por supuesto, el tiempo de publicación variará según su ubicación. Entonces, si el tiempo anterior permanece sin cambios, aquí es cuando puede esperar que el capítulo 331 salga en estas regiones:

Hora del Pacífico: 9 AM PDT

Hora central: 11 PM CDT

Hora del este: 12 PM EDT

Hora británica: 5 PM BST

Hora europea: 6 PM CEST

Spoilers de Boku no Hero capítulo 331

Los spoilers del nuevo capítulo de Boku no Hero Academia aparecen 2-3 días antes de su lanzamiento oficial. Por lo tanto, puedes esperar que algunas filtraciones del capítulo 331 aparezcan en Internet alrededor del 28 de octubre.

Sin embargo, considerando dónde quedó el capítulo anterior, es seguro decir que el capítulo 331 se enfocará en las implicaciones de All For One y la aterradora fusión de Shigaraki Tomura. El maestro malvado y el dúo de estudiantes se están convirtiendo en una sola entidad, y es por eso que Star and Stripe podría perder ante Shigaraki de My Hero Academia.

