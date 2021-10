My Hero Academia capítulo 328 spoilers ‘La amenaza de Shigaraki está cerca’

Parece que los héroes necesitan volver a la mesa de dibujo porque sus cálculos sobre Shigaraki Tomura perfeccionando su cuerpo son incorrectos. Las últimas filtraciones, escaneos y spoilers del capítulo 328 de My Hero Academia están sobre la información de Stain que revela detalles alucinantes sobre All For One y Shigaraki.

El capítulo 328 del manga MHA creado por Kohei Horikoshi probablemente presentará nuevos personajes. El usuario de Discord Rukasu ha compartido los spoilers y parece que el próximo capítulo traerá al "héroe número uno de Estados Unidos llamado Star and Stripe".

Fecha de estreno y dónde leer MHA capítulo 328

My Hero Academia de Kohei Horikoshi / Shueisha

El capítulo 328 de My Hero Academia se lanza este domingo 3 de octubre. Los fanáticos pueden leer la versión digital de los capítulos en línea de Boku no Hero Academia en MANGA Plus de Shueisha y en VIZ Media. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los spoilers.

Spoilers de My Hero Academia capítulo 328

Stain en el capítulo 328 de Boku no Hero Academia

El nuevo capítulo 328 inicia con un flashback. Stain entra en la prisión de alta seguridad del Tártaro y se encuentra con un prisionero que está emocionado de salir a perseguir mujeres. Sin embargo, Stain aparece y lo mata. Quiere adquirir información y se dirige directamente a la sala de seguimiento.

Tan pronto como entra a la habitación, se sorprende al ver a los guardias muertos. Pero hay un sobreviviente que se aferra a los registros de seguridad. Stain arrebata los registros y el guardia ruega que los registros no lleguen a Shigaraki.

El guardia pregunta si es una bestia o un hombre. Stain le dice que es una bestia que lucha por la justicia en la sociedad. El capítulo luego muestra All Might con Tsukauchi. All Might le entrega el chip que recibió de Stain a Tsukauchi. Discuten cómo Tartarus fue asumido por All For One.

All Might y Tsukauchi piensan que solo fue posible porque All For One logró conectarse con la conciencia de Shigaraki. Continúan investigando los registros del chip. Más tarde, Sansa, que es la asistente de Tsukauchi, informa a All Might y a su superior que los registros del Hospital Central y Tartarus no coinciden. El tiempo mínimo de reposo debería ser de dos meses, según el Hospital Central.

Los héroes deben actuar rápido contra Shigaraki

All Might dice que deben ignorar la investigación del hospital. Después de calcular la fecha límite establecida por All For One y el tiempo transcurrido desde el incidente del Tártaro, los héroes determinan que el cuerpo de Shigaraki Tomura alcanzará la etapa de perfección en tres días.

Hacia el final del capítulo 328, los héroes de todo el mundo se reúnen en la sede de los héroes internacionales. El capítulo concluye con una imagen del "héroe número uno de Estados Unidos" en la parte superior de un avión a reacción.

Hasta aquí los spoilers. Anteriormente informamos, que el manga de My Hero Academia recuerda el mayor logro de All Might en el capítulo 327. Deku y los estudiantes de UA Academy ahora trabajan en equipo y pronto podrían ir tras Shigaraki. El mayor miedo de los fanáticos es tener más bajas de héroes en el futuro. ¿Qué opinas?

