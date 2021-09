My Hero Academia capítulo 326 revela un inesperado seguidor de All Might

Con la adaptación al anime de My Hero Academia preparándose para cerrar el arco de My Villain Academia y la quinta temporada de la serie de televisión, el manga arrojó a los lectores una bomba de cambios con el capítulo 326.

Con War Arc llegando a su fin en la edición publicada de la serie y Deku intentando mantener unida a la sociedad de héroes, parece que All Might se ha topado con un personaje que tuvo un gran impacto en la franquicia.

¡Advertencia! Si no quieres spoilers del último capítulo 326 de Boku no Hero Academia titulado “¿Quién eres tú?”, te recomendamos no seguir leyendo el artículo de La Verdad Noticias, ya que nos sumergimos en un territorio de spoiler masivo para la serie. Puedes ponerte al día con el manga de Kohei horikoshi en MANGA Plus.

Spoilers de My Hero Academia manga 326

Después de War Arc, Deku se ha ganado recientemente los corazones y las mentes de muchos civiles que buscaban refugio de los ataques de villanos dentro de UA Academy. Mientras que All Might, en su forma despojada, está intentando hacer todo lo posible para ofrecer ayuda al próximo “Símbolo de paz”.

Al encontrarse con la máscara de Deku y una estatua de su forma potenciada que tiene un letrero que dice: "No estoy aquí", envuelto alrededor de su cuello, All Might se encuentra con un enemigo inesperado: Stain, el Asesino de héroes.

Stain debutó en la segunda temporada del anime de My Hero Academia disponible en Crunchyroll y ahora busca destruir la sociedad de héroes, creyendo que muchos de los luchadores contra el crimen simplemente están en el estilo de vida para hacerse ricos y famosos.

(Foto: Shueisha) Final de Boku no Hero Academia capítulo 326

All Might (Toshinori Yagi) se encuentra con un Stain enloquecido, y el villano no cree que Yagi sea All Might, sino más bien un impostor que no podría estar a la altura de los ideales del antiguo Símbolo de la Paz.

Después de que la pareja presencia a una mujer salvada por All Might limpiando la estatua, Stain le ofrece información a Toshinori antes de irse: "Un héroe sólo puede reclamar ese azulejo mientras su alma arda ferozmente al servicio de los demás”.

“Sin embargo, digamos que un dios ha caído, postrado sobre la Tierra y su alma divina se ha vuelto débil y mortal. Si eres un verdadero héroe, haz uso de esta información de mi tiempo en el Tártaro, luego vengo por la vida de Stain, el hombre que asesinó a cuarenta héroes. Todo por el bien de arreglar la sociedad".

En la página final, vemos a All Might llorando, tal vez dándose cuenta del impacto que sus actos heroicos tuvieron en el mundo y en las personas que pudo salvar a lo largo de su carrera.

¿Dónde ver My Hero Academia en castellano?

Puedes ver el anime de Boku no Hero Academia en castellano, español latino o inglés desde Crunchyroll o Funimation. Por otra parte, aunque el manga de My Hero Academia podría estar alejando a Deku del protagonismo, los fanáticos esperan más revelaciones como lo fue Stain y el regreso de Aizawa.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!