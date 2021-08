My Hero Academia capítulo 322 spoilers, imágenes y sitio para leer el manga

Los fanáticos de My Hero Academia están esperando ansiosamente leer el próximo capítulo del manga, programado para salir este fin de semana. Sin embargo, los spoilers del capítulo 322 aparecieron en Internet antes de su lanzamiento oficial.

El capítulo anterior de Boku no Hero Academia fue un viaje emocional para toda la comunidad. Realmente llegamos a saber cuán profundamente la Clase 1-A se preocupa por Deku, cuando cada uno de ellos trabajó en conjunto para evitar que se escape.

Ahora, todos quieren ver cómo responderá Deku a los esfuerzos de sus compañeros de clase. Bueno, tenemos una idea de los eventos que se desarrollarán en el capítulo 322. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que MHA manga 320 muestra a Deku vs la Clase 1-A y ahora llegó el momento de finalizar la escena.

Spoilers de My Hero Academia capítulo 322

En primer lugar, el próximo capítulo 322 se titulará Great Explosion God DynaMight, y el capítulo comienza con Deku dándose cuenta de que no tiene la fuerza para soltar el agarre de Iida. Después de que Uraraka desactiva su peculiaridad, Iida y Deku comienzan a caer.

Sin embargo, Kirishima llega a tiempo para atraparlos. Más tarde revela que estaba allí para atraparlos porque Endeavor le ordenó que lo hiciera. Ahora, Mina le pide a Deku que regrese a la academia, pero Deku dice que su presencia podría poner en peligro la vida de todos.

Sorprendentemente, Bakugo se adelanta y le pide a Deku que recuerde su pelea con Shigaraki cuando le dijo a Bakugo que "no intentara ganar solo". En este punto, Bakugo acepta que a pesar de que consideraba a Deku como alguien inferior, siempre estaba consciente de su potencial oculto.

Spoilers de My Hero Academia manga 322

Después de eso, Bakugo baja la cabeza y se disculpa con Deku por cómo lo trató desde el principio. Luego lo convence de que no puede ganar esta pelea solo, incluso si es uno de los usuarios de One For All.

Al ver a todos reunidos a su alrededor y esperanzados, Deku se siente mal por no tratar a sus compañeros de clase por igual. Sin embargo, antes de que pudiera disculparse, se desmaya, pero afortunadamente, Katsuki lo atrapa.

Bakugo atrapa a Deku desmayado

Deku recupera la conciencia y se encuentra en la academia, donde ve una barrera masiva. Pero, lamentablemente, también ve a algunos civiles protestando fuera de la academia, que quieren que Deku se vaya, ya que Shigaraki lo está persiguiendo.

Los manifestantes gritan que la presencia de Deku pone en peligro su seguridad, y justo cuando Izuku está a punto de irse, Uraraka le toma la mano y le dice que todo va a estar bien.

Uraraka sostiene la mano de Izuku

Uraraka también se dice a sí misma que el regreso de Deku a la academia es una oportunidad que no debería desperdiciar, y pregunta "¿quién salvará a los héroes cuando estén sufriendo?". Shigaraki y la conexión con All For One también se explorará en futuros capítulos.

¿Cuándo sale My Hero Academia capítulo 322?

El capítulo 322 de Boku no Hero Academia se estrenará el 8 de agosto. Puedes leer el manga de My Hero Academia en MANGA Plus. Te recordamos que estos spoilers pueden no ser completamente precisos, así que te recomendamos leer el capítulo oficial cuando finalmente se lance.

