My Hero Academia capítulo 318 spoilers, fecha de estreno y dónde leer

Deku ya no es un estudiante ordinario, es uno de los héroes más fuertes en este momento que incluso ha comenzado a parecer peligroso. Hay muchas posibilidades de que veamos las secuelas del horario de sueño roto de Deku en el capítulo 318 del manga My Hero Academia.

Izuku ha dejado a All Might y eso significa que Stain podría ir tras él, las cosas podrían salir totalmente mal en este punto. Aquí en La Verdad Noticias están las últimas actualizaciones sobre la fecha de lanzamiento del capítulo 318, spoilers, filtraciones, escaneos crudos y métodos de lectura de manga en línea.

Te recordamos que el anime de Boku no Hero Academia está transmitiendo su temporada 5 en Crunchyroll. Aquí el arco vigente es el de Endeavor y My Villain Academia. ¡Advertencia! A continuación, pasaremos a los spoilers de MHA 318.

My Hero Academia capítulo 318 spoilers

(Foto: Shueisha) Boku no Hero Academia capítulo 317

Los spoilers del capítulo 318 salieron alrededor del jueves 24 de junio, según el horario regular. Los filtradores obtuvieron acceso a las copias físicas del manga cuando llegaron a las tiendas y, por lo tanto, los paneles y las actualizaciones se publicaron en Internet.

El título, el resumen y otros detalles de MHA 318 se actualizarán una vez que se verifiquen y traduzcan las filtraciones. Los escaneos de Raws del capítulo 318 saldrán 2-3 días antes de la fecha de lanzamiento del manga, pero sería mejor esperar la versión oficial en el sitio Shonen Jump.

Fecha de estreno y dónde leer Boku no Hero

La fecha de lanzamiento del capítulo 318 es el domingo 27 de junio, según las fuentes oficiales. Los fanáticos siempre deben esperar el lanzamiento de la versión original y leer el manga legalmente.

El manga de My Hero Academia capítulo 3018 se puede leer en línea de forma gratuita desde Shonen Jump, VIZ Media y la aplicación MANGA Plus de Shueisha. Todo apunta a más desafíos en el llamado Deku villano, pero ¿podrá evitar ser engañado por Stain o All For One?

