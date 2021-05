My Hero Academia capítulo 314 le daría a Deku una ventaja contra Lady Nagant

El mundo de My Hero Academia creado por Kohei Horikoshi está subiendo las apuestas en la historia. El manga acaba de iniciar su arco final y las cosas para Deku no terminan de llevarlo a la batalla contra All For One.

Recientemente, Deku se enfrentó contra la mentora de Hawks (el héroe número 2). El chico tiene miedo por la condición de All Might y de involucrar a más de sus amigos en la batalla. Izuku fue emboscado por la nueva villana y su pelea será una de las más intensas hasta ahora.

Aunque algunos confían en que Deku ganará esta pelea, otros se preguntan quién es la nueva villana Lady Nagant y si ella será la vencedora en el capítulo 314 de My Hero Academia. ¿Por qué? La villana permanece ilesa, mientras que a Midoriya Izuku le resulta difícil derrotarla.

¿Deku puede vencer a Lady Nagant?

La batalla entre Deku y Lady Nagant continúa

En pocas palabras, todo en MHA 313 indicó que Deku sí será capaz de derrotar a Lady Nagatnt. El chico desbloqueó con éxito su tercera peculiaridad mientras lo dio todo por alcanzar a Lady Nagant. Claro, él tiene la ventaja en la pelea, pero todo es difícil para él.

Según BlockToro, Deku está inquieto, con falta de sueño y unas dos balas ya alcanzaron su cuerpo. Esto solo significó que su resistencia pudo haber disminuido. La villana ni siquiera tiene un solo rasguño en ninguna parte de su cuerpo, pero los fanáticos creen que esta nueva peculiaridad le dará más ventaja a Izuku.

En otra parte, el nuevo capítulo del creador de Boku no Hero puede dar luz sobre cómo All Might puede manejar a los dos matones que intentan matarlo. ¿Vendrán los tres héroes principales, Endeavour, Hawks y Best Jeanist, a salvarlo?

Resumen de Boku no Hero Academia 313

Foto: Shueisha - My Hero Academia 313

En el capítulo 313 de My Hero Academia, los fanáticos presenciaron la intensa batalla entre Lady Nagant y Deku. El chico trató de correr serpenteante hacia Lady Nagant para evitar sus golpes, señaló OtakuKart News.

Hizo todo lo posible por mantenerse fuera de la línea y de su vista, sabiendo lo franca que era. Tenía que evitar la vista de Lady Nagant a toda costa, por lo que confió principalmente en los Quirks ligados al pasado de One for All para ayudarlo a sobrevivir a la pelea.

Tenía que ser rápido y alcanzarla antes de que pudiera cambiar de posición. Lady Nagant era la forma en que Deku conocía el paradero de Shigaraki y All for One. Entonces, tenía que derrotarla para saber dónde podía encontrar la Liga de Villanos.

Lamentablemente, el enemigo lo golpearía por detrás, lo que podría significar que ella tenía un francotirador de respaldo. Pero como no podía sentir ningún enemigo cerca, podría ser una habilidad de curva que All for One le dio a Lady Nagant para capturarlo.

Deku convocó una Sexta Explosión Completa y usó su Quirk de humo para finalmente agarrar el brazo de Lady Nagant. Lo que sucede desde aquí se podrá ver cuando el capítulo 314 de MHA se estrene el domingo 30 de mayo de 2021.

¿Dónde leer el manga My Hero Academia?

La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de My Hero Academia en la aplicación MANGA Plus de Shueisha y ver el anime (hasta la temporada 5 de 2021) en la plataforma Crunchyroll o Funimation. Te compartiremos más actualizaciones de la serie shonen en el futuro.

