My Hero Academia capítulo 288: ¿Está listo Deku para ser sucesor de One for All?

El capítulo 288 de My Hero Academia saldrá a finales de esta semana, ya que la mayoría de la serie de manga Shonen se lanzará el viernes 16 de octubre esta vez.

Los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo se desarrolla la pelea Deku vs Shigaraki después de que todos los personajes antiguos regresen a la historia. Nana Shimura asumiendo All for One jugará un papel importante en el Capítulo 288 de MHA, ya que Deku debe estar listo y convertirse en el próximo sucesor de One for All.

Izuku Midoriya, también conocido como Deku, ha demostrado su valía como héroe profesional y All Might estará dispuesto a pasarle la peculiaridad de la OFA a este joven luchador. Deku y Shigaraki son polos opuestos entre sí y, sin embargo, han demostrado que están dispuestos a lastimarse por un objetivo mayor.

Deku debe convertirse en el próximo sucesor de One for All en My Hero Academia

Aquí hay más detalles sobre la fecha de lanzamiento del capítulo 288 de My Hero Academia, spoilers, teorías, escaneos sin procesar y formas de leer en línea los capítulos del manga.

My Hero Academia Capítulo 288: Spoilers

Los spoilers del capítulo 288 de My Hero Academia saldrán este miércoles 14 de octubre con las filtraciones de los escaneos en bruto del manga que llegarán a Internet.

Dabi, Toga, Skeptic y el resto de miembros de League of Villains también están llegando a la escena y no es una buena noticia para los Pro Heroes. La llegada de Gigantomachia para salvar a Shigaraki en el capítulo 288 de My Hero Academia cambiará por completo la escena de la batalla, ya que los héroes serán superados en número.

Las peleas de Shoto Todoroki vs Dabi y Toga vs Ocacho también están destinadas a suceder, ya que han sido objeto de burlas durante tanto tiempo en la serie manga. El capítulo 288 de My Hero Academia probablemente se centrará en la batalla interna entre AFO y Shigaraki tratando de ganar el control, mientras que Nana Shimura le enseñará a Deku más sobre sus peculiaridades y el mundo de los vestigios.

My Hero Academia 288: Fecha de lanzamiento y lectura en línea

La fecha de lanzamiento del capítulo 288 de My Hero Academia es el viernes 16 de octubre de 2020 en las tiendas según el sitio web oficial del manga. Los escaneos sin procesar del capítulo 288 de manga de My Hero Academia se filtrarán 2-3 días antes en Internet y los spoilers se publicarán alrededor del 14 de octubre, pero sería mejor esperar el lanzamiento oficial.

Los fanáticos pueden leer el capítulo 288 de My Hero Academia de forma gratuita en los medios de VIZ, el sitio web y las plataformas oficiales de Shonen Jump y MangaPlus de Shueisha. Siempre se debe leer el manga de sus sitios web oficiales de forma gratuita, ya que ayudaría a los creadores e inspiraría a hacer historias más interesantes.