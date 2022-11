My Hero Academia cambiará todo para Izuku en la temporada 6

My Hero Academia está iniciando la acción principal de la guerra entre los héroes y el Frente de Liberación Paranormal con la sexta temporada de la serie, y el episodio más reciente del anime llevó a Izuku Midoriya un paso más cerca de revelar completamente su gran secreto: el One For All.

El episodio anterior de la serie mostró que una versión mucho más fuerte de Tomura Shigaraki haría su movimiento, y el episodio más reciente demostró que el villano realmente es mucho más peligroso con su lista completa de nuevas habilidades.

Pero con el poder de All For One surge un extraño deseo del que Shigaraki se está dando cuenta. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir todos los detalles del anime My Hero Academia durante su temporada 6.

Con Shigaraki aprovechando más de los poderes de All For One que su maestro le ha pasado en el episodio más reciente de la serie, Izuku se ha visto obligado a entrar en acción ya que el villano ahora busca el poder de One For All directamente.

Si bien está igual de confundido acerca de qué es este poder, decir One For All en voz alta en realidad llama la atención de Endeavor y los otros héroes, ya que el secreto más grande de Izuku ahora está más cerca que nunca de salir a la luz.

Resumen de My Hero Academia Episodio 119

El Episodio 119 de Boku no Hero Academia ve a Shigaraki abrumado por la necesidad de obtener el poder de One For All de la voz de All For One dentro de su cabeza. Usando un nuevo poder para buscar la habilidad, encuentra a Izuku y comienza a dirigirse hacia él.

Es durante todo esto que Endeavour escucha la palabra One For All por primera vez y, a través de esa comunicación, Izuku descubre que Shigaraki lo está buscando específicamente. Tomando el asunto en sus propias manos, Izuku y Bakugo intentan atraer a Shigaraki.

Esto termina teniendo éxito, pero también necesitaba decirle a Endeavour que Shigaraki lo estaba buscando específicamente. Recuerda que All For One convirtió a Shigaraki en nuestra peor pesadilla y lo que hemos visto solo es el comienzo.

Ahora todo es caos, pero una vez que Endeavour descubre que Shigaraki está buscando a Izuku y conecta los puntos con el gran misterio de One For All, parece que el mayor secreto de Izuku no será tan secreto por mucho más tiempo. Pero eso depende de cómo transcurra el resto de la pelea.

¿Cómo te sientes acerca de que el gran secreto One For All de Izuku se haya revelado a Endeavour de esta manera? ¿Qué crees que significa para el resto de la temporada? Los fanáticos que leen el manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi saben las respuestas y falta poco para que el anime se actualice.

