My Hero Academia arriesga la vida de este héroe en la temporada 6

La sexta temporada de My Hero Academia ha amplificado la Guerra de Liberación Paranormal en gran medida desde que comenzó el asalto de los héroes, y con Shigaraki despertando con una buena parte de All For One's Quirk ahora a su disposición, los luchadores contra el crimen ahora están jugando a la defensiva.

Mientras Shigaraki y el nuevo "Near High-End Nomu" mantienen las manos ocupadas de muchos héroes, Midnight y varios héroes jóvenes en la Clase 1-A están lidiando con un problema muy grande en forma de alboroto de Gigantomachia.

Midnight ha sido un maestro valioso para la Clase 1-A a lo largo de sus cortas carreras en la Academia UA, ayudándolos a dominar sus Quirks mientras brinda a los estudiantes información fundamental sobre cómo pueden luchar contra la ola del mal que amenaza a Hero Society en la franquicia My Hero Academia.

Desafortunadamente, durante este último enfrentamiento entre el bien y el mal, Midnight se encuentra en el extremo receptor de un ataque de los jóvenes miembros de la Liga de Villanos, que viajan a lomos de la amenaza más grande que la vida conocida como Gigantomachia.

Con el gigante desbocado tratando desesperadamente de reunirse con Shigaraki, el hombre al que ahora llama maestro, el plan de Midnight de ponerlo a dormir usando su Quirk se ha topado con un serio bache, ya que los villanos comienzan a amontonarse en el maestro de UA que ha tomado algunas heridas desagradables.

¿Qué pasará con Midnight en My Hero Academia?

A medida que los malhechores se acercan a Midnight, la principal luchadora contra el crimen llama a Creati y a sus compañeros de clase 1-A y Clase 1-B para que lo den todo para derrotar a Gigantomachia.

En el universo de la UA, el uso de anestésicos parece ser ilegal cuando se trata de arrojárselos a los villanos aparentemente, pero Midnight confirma que Creati necesitará crear algunas cápsulas para que los estudiantes de la UA tengan la oportunidad de ralentizar al mayor alboroto de los villanos.

Hasta ahora, durante esta última temporada, hemos visto la muerte del villano Twice, junto con una serie de héroes principales como Crust y X-Less convertidos en polvo gracias al despertar de Shigaraki.

Ten la seguridad de que estas bajas son solo el comienzo y las cosas no se ven muy bien para Midnight después de los eventos de este último episodio del anime My Hero Academia. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con la serie shonen desde Crunchyroll.

