My Hero Academia: World Heroes Mission, trama, fecha de estreno y noticias

El anime de My Hero Academia ha tenido una actuación estelar en lo que va de 2021. Con el manga llegando lentamente a una conclusión épica y la temporada 5 en marcha esta temporada de primavera, ¿qué mejor manera de celebrar la franquicia más allá de otra película?

Tras el éxito de Heroes Rising, My Hero Academia: World Heroes Mission es la tercera entrega de la franquicia y marca un cambio importante en la historia de la serie, poniendo a Deku en la posición de ser pintado como un villano.

En el período previo a su lanzamiento, aquí en La Verdad Noticias encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la nueva película de Boku no Hero Academia. Te recordamos que puedes ver el anime de Kohei Horikoshi en la plataforma Crunchyroll.

Trama de My Hero Academia: World Heroes Mission

My Hero Academia: World Heroes Mission (Póster oficial)

En My Hero Academia: World Heroes Mission, se presenta un misterioso grupo terrorista llamado Humarize. Creen firmemente en la "Teoría del Juicio Final de la Singularidad de Quirk". La teoría establece que a medida que las generaciones futuras continúen mezclándose con los genes Quirk, el poder que posee conducirá a la desaparición de la humanidad.

Además, Humarize cree que los Quirks son una enfermedad, por lo que planean "limpiar el mundo" exterminando a cualquiera que tenga uno. Humarize plantó "Ideo Trigger Bombs" en varios países, y se dice que estos explosivos hacen que un usuario de Quirk pierda el control de su Quirk, lo que lleva a una destrucción masiva.

Para salvar y proteger a todos, Pro-Heroes de todo el mundo y los héroes en entrenamiento Midoriya Izuku, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki de UA Academy se unen para frustrar los esfuerzos del misterioso grupo.

¿Cuándo sale My Hero Academia: World Heroes Mission?

My Hero Academia: World Heroes Mission se lanzará en Japón el 6 de agosto. Aún no se ha anunciado cuándo se lanzará la película en todo el mundo, pero podemos suponer que llegará a los cines de Occidente debido al éxito de taquilla de las dos películas anteriores, MHA: Two Heroes y MHA: Heroes Rising.

Se lanzó un avance teaser el 27 de marzo, que proporciona algunos clips clave que insinúan la historia de la película. En este avance, vemos el levantamiento de un culto misterioso, Izuku Midoriya se convierte en un fugitivo buscado por cometer un asesinato en masa, y un frente unido de héroes nuevos y familiares que luchan contra una fuerza desconocida.

El tráiler también muestra a tres héroes favoritos de los fanáticos que actualmente se entrenan en la Agencia de Endeavor. Muchos fanáticos encontraron la revelación de Midoriya como un cómico criminal buscado y se preguntaron cuál era el razonamiento detrás de la "ola de asesinatos" de Midoriya.

Dado su estatus de héroe shonen, su naturaleza bondadosa y su deseo de salvar a la gente, podemos especular con seguridad que Deku ha sido acusado falsamente y es posible que deba limpiar su nombre.

La película busca construir sobre el universo de My Hero Academia al incluir un equipo internacional de héroes y mostrar nuevos equipos y vestuario para el trío central. Los trajes sigilosos de Midoriya, Bakugo y Todoroki tienen un emblema bordado con "WHA" en los hombros, que probablemente significa "Asociación Mundial de Héroes".

Con la anticipada presentación de héroes y villanos de todo el mundo, esta parece ser la película más extensa de MHA hasta el momento, y se extiende más allá de Japón. Kohei Horikoshi comentó estar agradecido con los fanáticos por todo el apoyo.

Actualizaciones de My Hero Academia

My Hero Academia: World Heroes Mission (Primer teaser)

El sitio web oficial de la película ha publicado los diseños de vestuario de Midoriya, Bakugo y Todoroki. Cada uno de los trajes negros de sigilo tiene una capucha única para complementar a cada personaje.

La capucha de Midoriya tiene las "orejas de conejo" (una referencia sutil al peinado característico de All-Might), mientras que la capucha de Bakugo tiene púas que combinan con su traje habitual, y Todoroki tiene una capucha de gran tamaño que se envuelve alrededor de su cuello.

El creador de My Hero Academia: World Heroes Mission se desempeñará como supervisor en jefe y diseñador de personajes original. El elenco original y los miembros de producción de las películas anteriores también están regresando. Kenji Nagasaki dirigirá la nueva película en BONES, junto al guionista Yousuke Kuroda y el compositor Yuki Hayashi.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!