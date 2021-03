My Hero Academia: World Heroes' Mission lanza su primer tráiler

El primer episodio de la quinta temporada del anime My Hero Academia reveló un "video promocional de 30 segundos" con más detalles para la tercera película de la franquicia. La Verdad Noticias te comparte todos los detalles a continuación.

Película 3 de My Hero Academia: Fecha de estreno

El título de la película 3 es My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes' Mission, y se estrenará en Japón el 6 de agosto de 2021. Se reveló que contará con una historia original y que el creador del manga, Kōhei Horikoshi, volverá a ser supervisor en jefe y diseñador de personajes.

El tráiler corto presentó a Deku, Bakugo y Todoroki con nuevos trajes de héroes. El video mostró que, en la historia de la película, las autoridades buscarán a Midoriya Izuku por asesinato en masa. La narración del promocional dice que "el límite de tiempo hasta la crisis de destrucción mundial es de dos horas".

Kenji Nagasaki regresa de la serie de televisión y dos películas anteriores de la franquicia para dirigir la nueva película en BONES. Otros miembros del personal que regresan incluyen al guionista Yousuke Kuroda, el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi y el compositor Yuki Hayashi.

La película My Hero Academia: Two Heroes se estrenó en Japón en julio de 2018. La segunda película, My Hero Academia: Heroes Rising (Boku no Hero Academia the Movie -Heroes: Rising-), se estrenó en Japón en diciembre de 2019.

La primera temporada de 13 episodios del anime se estrenó en abril de 2016. La segunda temporada de 25 episodios se estrenó en abril de 2017 y la tercera temporada se estrenó en abril de 2018 y tuvo una duración de 25 episodios.

My Hero Academia: World Heroes' Mission (BONES)

La cuarta temporada se estrenó en Japón en octubre de 2019 y se emitió durante 25 episodios. Finalmente, la quinta temporada de My hero Academia se estrenó el sábado con un episodio original de anime y los fanáticos pueden verlo en Crunchyroll o Funimation.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!