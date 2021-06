My Hero Academia: World Heroes Mission filtra nueva imagen de Izuku

My Hero Academia está trabajando mucho estos días gracias a su anime y manga, pero su carga de trabajo está a punto de expandirse. Si bien la quinta temporada continúa hasta bien entrado el verano, el anime también está haciendo malabarismos con una nueva película detrás de escena.

Ahora, los fanáticos pueden echar un nuevo vistazo a la película si lo desean, y todo gracias a una nueva imagen con Izuku Midoriya usando One For All. La imagen se publicó en Twitter después de que la película World Heroes Mission revelara más detalles de su estreno.

Como puedes ver a continuación, la imagen es simple sin spoilers para notar. Bueno, eso es si no consideras a Deku como un gran spoiler. Los fanáticos están preocupados, porque el creador de Boku no Hero, Kohei Horikoshi, parece darle un nuevo reto al protagonista y la imagen lo comprueba.

Nueva imagen de la película World Heroes Mission

La imagen presentó a Deku en un primer plano en esta toma, y parece estar en medio de una pelea. El personaje tiene energía recorriendo su cuerpo como vemos con One For All la mayor parte del tiempo. En esta toma, Izuku se ve un poco agotado, pero no sufre heridas importantes.

Para aquellos que no estén familiarizados con esta próxima película, World Heroes Mission será la tercera en unirse a la franquicia. La Verdad Noticias te recuerda que la película, que se estrenará en Japón este agosto, contará una historia canónica original ambientada después del Arco de Endeavor.

Sinopsis de My Hero Academia: World Heroes Mission

Un grupo misterioso llamado Humarize cree firmemente en la teoría de Quirk Singularity Doomsday que establece que si las peculiaridades se mezclan más con las generaciones futuras, ese poder traerá el fin de la humanidad.

Para salvar a todos, los Pro-Heroes de todo el mundo solicitan que los héroes en entrenamiento de UA Academy los ayuden y formen un equipo de héroes seleccionado clásico mundial. Depende de los héroes salvar el mundo y el futuro de los héroes en lo que es la crisis más peligrosa que ha tenido lugar hasta ahora en la serie de My Hero Academia.

