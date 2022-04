My Hero Academia: The Strongest Hero llega a Crunchyroll Games

Boku no Hero Academia: The Strongest Hero llega a Crunchyroll Games

Los fanáticos de la franquicia shonen Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi y los seguidores de RPG finalmente pueden disfrutar el juego My Hero Academia: The Strongest Hero. El juego estará disponible para dispositivos IOS, Android y más. Descubre más detalles aquí.

Según información de Código Espagueti, el RPG The Strongest Hero reveló que se lanzó en Latinoamérica gracias a Crunchyroll Games. Todo llegó tras la alianza de Crunchyroll y Funimation que poco a poco fusionan sus contenidos para ser una sola plataforma.

Crunchyroll Games conmemoró el lanzamiento con algunos eventos del juego MHA: The Stongest Hero. Uno de ellos es que los fans pueden disfrutar “el lanzamiento de la Character Summon Card de Best Jeanist, el héroe profesional”.

El evento especial de acceso diario “Strongest Hero x Crunchyroll Celebration” dio inicio el 6 de abril de 2022 y compartió estar disponible por una semana completa. Si los usuarios acceden al juego durante estas fechas, recibirán una recompensa de Card Summon Tickets.

El premio será enviado a todos los que participen del 6 de abril al 20 de abril. Asimismo, se compartió un código general canjeable por tres Card Summon Tickets (TSH2CR2022). El código se podrá utilizar hasta antes del 20 de abril de 2022.

Idiomas en My Hero Academia: The Strongest Hero

Foto: Crunchyroll Games / MHA: The Strongest Hero

The Strongest Hero está disponible en inglés para jugadores de Estados Unidos, Latinoamérica, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Caribe y Escandinavia, según informó el Twitter oficial de Crunchyroll Games.

La Verdad Noticias te recuerda que estudio BONES ya está trabajando en My Hero Academia Temporada 6. Recientemente, se lanzó nueva imagen con los Pro Héroes que se llevarán el centro de atención en esta sexta temporada.

