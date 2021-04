My Hero Academia: The Strongest Hero, el nuevo juego de Sony y Funimation

Sony Pictures Television Games y Funimation anunciaron el jueves que lanzarán el juego My Hero Academia: The Strongest Hero, basado en la franquicia Boku no Hero Academia, en dispositivos iOS y Android esta primavera.

Las compañías lanzarán el juego (gratuito con compras dentro de la aplicación) en inglés en América del Norte, América Latina, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y países escandinavos. Sony Pictures Television Games comenzó a transmitir un avance y La Verdad Noticias te lo comparte más abajo.

La preinscripción para The Strongest Hero está disponible en el sitio oficial. Se trata de un RPG de acción de mundo abierto donde los jugadores pueden crear sus propias listas de equipos con estudiantes de Clase 1-A, héroes profesionales y villanos para usar en el modo historia, JcJ y modo cooperativo. Además, se lanzará contenido nuevo todos los meses.

Tráiler de My Hero Academia: The Strongest Hero

(Foto: Sony Pictures Television Games) Vistazo al RPG The Strongest Hero

La primera temporada de la serie shonen tuvo 13 episodios y se estrenó en abril de 2016. La segunda temporada de 25 episodios se estrenó en abril de 2017 y la tercera temporada se estrenó en abril de 2018 y tuvo una duración de 25 episodios.

La cuarta temporada se estrenó en Japón en octubre de 2019 y se emitió durante 25 episodios. Un vídeo anime original (OVA) de dos episodios para la franquicia de Kohei Horikoshi se transmitió en Japón en agosto pasado; mismo que Funimation y Crunchyroll transmitieron.

Más sobre el anime de Horikoshi en 2021

(Foto: BONES) Clase 1-A en la temporada 5

La quinta temporada se estrenó el 27 de marzo. La franquicia de Izuku Midoriya también está inspirando el juego para teléfonos inteligentes “Ultra Impact”. El "Hero Quirks bursting battle RPG" se lanzará este año en la App Store y Google Play. También será gratuito, pero tendrá elementos opcionales que se pueden comprar en el juego.

Te recordamos, que My Hero Academia anteriormente inspiró otros juegos para teléfonos inteligentes como “Smash Tap”, el juego de arcade “Heroes Battle”, así como los juegos de consola “Battle For All”, “One's Justice” y “One's Justice 2”.

