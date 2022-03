My Hero Academia Temporada 6 lanza nueva imagen con los Pro Héroes

La sexta temporada de My Hero Academia está destinada a ser una de las temporadas más importantes de la adaptación al anime hasta la fecha, centrándose en el War Arc que verá a los héroes de UA Academy asumir toda la fuerza de la nueva organización malvada conocida como el Frente de Liberación Paranormal.

Con Shigaraki recibiendo todo el poder de All For One, esta será la pelea más grande de la vida de Deku hasta la fecha y se ha lanzado una nueva imagen clave para entusiasmar a los fanáticos por la pelea titánica que llegará más adelante este otoño.

Afortunadamente para la Clase 1-A, los jóvenes luchadores contra el crimen recibirán un respaldo serio en My Hero Academia Temporada 6 ya que casi todos los Pro Héroes (héroes profesionales), incluidos Endeavor, Mirko y Hawks, están listos para probar sus Quirks contra la fuerza malvada que supera los cien mil números.

Imagen: Shueisha / My Hero Academia Temporada 6

El sitio web oficial de My Hero Academia reveló la nueva imagen clave para entusiasmar a los fanáticos por la próxima temporada, aprovechando la oportunidad para centrarse en los héroes profesionales más grandes que serán parte de la guerra contra los villanos a medida que el estado de la sociedad de héroes se mantiene en balance.

El nuevo ejército de villanos, el Frente de Liberación Paranormal, se formó cuando Shigaraki pudo derrotar a Re-Destro al final de la quinta temporada, y la Liga de Villanos se hizo cargo de las operaciones del Ejército de Liberación Meta.

Ahora que los jóvenes villanos de Shigaraki tienen recursos ilimitados e innumerables seguidores a su disposición, los fanáticos deben prepararse para muchas bajas cuando llegue la sexta temporada de My Hero Academia a finales de este año.

El anime tiene algo de terreno que cubrir antes de que llegue a los mismos eventos que tienen lugar en el manga, ya que Kohei Horikoshi no ha sido tímido en cuanto a que el arco actual será el final de la serie.

Enfrentando a los héroes contra los villanos en una batalla que incluso eclipsa el War Arc, definitivamente no nos sorprendería ver más bajas en el manga antes de que la franquicia de Shonen llegue a su fin. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el anime My Hero Academia en Crunchyroll.

