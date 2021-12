My Hero Academia Temporada 6 establece su fecha de estreno en nuevo tráiler

Boku no Hero Academia Temporada 6 establece su fecha de estreno en nuevo tráiler

La temporada 6 de My Hero Academia ha recibido un nuevo tráiler y una fecha de lanzamiento de otoño de 2022. El próximo anime recibió previamente un avance visual y de anuncio.

Repitiendo sus papeles de la temporada 5 están Kenji Nagasaki como director en jefe, Masahiro Mukai como director, Yousuke Kuroda como compositor y guionista de la serie, Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima como diseñadores de personajes, y Yuuki Hayashi como compositor musical.

El estudio de animación es BONES (SK8 The Infinity, Godzilla: Singular Point, Vanitas no Carte). A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo tráiler de Boku no Hero Academia Temporada 6, junto con más detalles del manga original de Kohei Horikoshi que puedes leer en la aplicación MANGA Plus.

My Hero Academia Temporada 6 fecha de estreno

La sexta temporada del anime Boku no Hero Academia programó su fecha de estreno para la temporada de otoño del año 2022. Esto quiere decir que la serie podría regresar en septiembre u octubre del próximo año. Crunchyroll y Funimation describen el anime como tal:

“Izuku ha soñado con ser un héroe toda su vida, un objetivo elevado para cualquiera, pero especialmente desafiante para un niño sin superpoderes. Así es, en un mundo donde el ochenta por ciento de la población tiene algún tipo de "peculiaridad" superpoderosa, Izuku tuvo la mala suerte de nacer completamente normal”.

“Pero eso no es suficiente para evitar que se inscriba en una de las academias de héroes más prestigiosas del mundo”. Ahora ya sabes cuándo se estrena el anime My Hero Academia Temporada 6.

Acerca de la franquicia Boku no Hero Academia

Promocional de la película 3 de Boku no Hero Academia

Boku no Hero Academia (MHA) se basa en la serie de manga de Kohei Horikoshi, que comenzó a serializarse en 2014 y tiene 32 volúmenes de tankoubon a partir de octubre de 2021. El manga se publica bajo la etiqueta Jump Comics.

La serie de anime comenzó en 2016, con la quinta temporada comenzando en marzo de 2021 y terminando en septiembre de 2021. Adaptó el arco de entrenamiento conjunto, el arco de Endeavour Agency y el arco de My Villain Academia. También ha habido tres películas de anime.

Tanto las películas como las series son producidas por BONES. Finalmente, recordamos que la tercera película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes lanza preventa de boletos en cines de México y otros países de Latinoamérica.

