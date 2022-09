My Hero Academia Temporada 6 confirma total de episodios en Crunchyroll

My Hero Academia regresará para la temporada 6 como parte del repleto calendario de anime de otoño de 2022, ¡y la serie está exagerando cuánto tiempo se mantendrá en la próxima temporada con su orden de episodios para el otoño!

La sexta temporada de la serie se está preparando para enfrentar una de las peleas más largas e intensas de la serie de manga original de Kohei Horikoshi hasta la fecha, y eso ha generado todo tipo de preguntas sobre lo que los fanáticos pueden esperar ver en la próxima temporada.

La temporada 5 se acercó de manera divisiva adaptando el orden de los arcos que conducen a esta pelea masiva. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todo sobre el total de episodios que tendrá la sexta temporada del anime My Hero Academia producido por estudio BONES.

My Hero Academia T6 total de episodios

Visual de My Hero Academia Temporada 6 versión Crunchyroll.

Con una pista tan larga necesaria para el próximo arco de la serie, My Hero Academia Temporada 6 ha anunciado oficialmente que se ejecutará durante dos cursos consecutivos. Si bien esto no determina un recuento exacto de episodios, esto significa que veremos 24 o 25 episodios.

¡Eso es casi medio año de nuevos episodios de Boku no Hero Academia! Después de todo, estamos hablando de la temporada que se extiende hasta el otoño de 2022 y el invierno de 2023 hasta que comience la temporada de primavera el próximo abril de 2023.

Tendremos mucho tiempo no solo para ver la guerra que se avecina, sino que incluso podríamos ir más allá para cuando todo esté dicho y hecho. Antes informamos sobre todo lo que falta en el acto final del manga My Hero Academia, mismo que puedes leer gratis desde MANGA Plus (al menos los primeros 3 y últimos 3 capítulos publicados).

La temporada 6 de My Hero Academia se estrenará el 1 de octubre en Japón, y Crunchyroll transmitirá la nueva temporada junto con su lanzamiento para los fanáticos en territorios internacionales.

El personal y el elenco de las cinco temporadas anteriores regresarán para los nuevos episodios, y el nuevo tema de apertura de la serie se titula "Hitamuki" interpretado por SUPER BEAVER, mientras que el nuevo tema final se titula "SKETCH" interpretado por Kiro Akiyama.

Puedes encontrar las primeras cinco temporadas de la serie que ahora también se transmiten con Crunchyroll. Describen la temporada 6 de My Hero Academia como tal:

"Deku está haciendo su trabajo-estadía con Bakugo y Todoroki en la oficina del héroe número uno, Endeavor”.

“Trabajando duro en el mejor ambiente posible, Deku está creciendo como héroe y usando Blackwhip, un nuevo Quirk que se escondía en One For All.

"Mientras tanto, Tomura Shigaraki de la Liga de Villanos se enfrenta al Ejército de Liberación Metahumano liderado por Re-Destro”.

“Mientras lo arrinconan luchando contra Re-Destro, recupera recuerdos olvidados de su terrible infancia y se despierta. El Ejército de Liberación Metahumano, expande su influencia, y ahora desea un nuevo poder para destruirlo todo".

Recuerda programar tu calendario para no perderte el estreno de My Hero Academia Temporada 6. Por otra parte, puedes encontrar el anuncio oficial de los episodios desde el Twitter @heroaca_anime.

