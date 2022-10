My Hero Academia Temporada 6: Esta es la sinopsis de su Episodio 2

La temporada 6 de My Hero Academia nos dio un gran comienzo en esta temporada del anime, ya que los héroes profesionales y los jóvenes héroes provisionales de la escuela secundaria de la UA se unieron para un ataque sorpresa contra el malvado ejército de Tomura Shigaraki y su maestro, All For One.

¡Advertencia de spoilers! Cuando terminó el estreno de la temporada 6 de My Hero Academia, los héroes descubrieron que el discípulo y científico loco de All For One, el Dr. Garaki, tenía un laboratorio completo escondido debajo de la fachada de un hospital amigable y benévolo: ¡un laboratorio lleno de monstruos!

Cuando los héroes lideraron la carga hacia el laboratorio del Dr. Garaki, quedó claro que los monstruos Nomu que tiene almacenados dentro están más que listos para contraatacar al ejército de héroes. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer la sinopsis del próximo episodio.

My Hero Academia T6 Episodio 2 Sinopsis

“Delante de Endeavour, que se apresuró a entrar al hospital, el héroe número 5, Mirko, persigue al médico en la parte trasera del hospital.

¡Allí, personas ‘de alto nivel’ sin cerebro con un poder abrumador se interponen en el camino!”

Como se muestra en la sinopsis del Episodio 2 de la Temporada 6 de Boku no Hero Academia, ¡los Nomu del Dr. Garaki proporcionarán una pelea formidable!

También queda claro a partir de la sinopsis anterior que el Episodio 115 del anime My Hero Academia pondrá un nuevo héroe profesional al frente y al centro: Rabbit Hero Mirko.

Mirko lideró la carga hacia el laboratorio subterráneo del Dr. Garaki, usando una exhibición salvaje de su poder peculiar con temática de conejo para patear a través de la pandilla inicial de Nomu que Garaki desata.

Si bien los fanáticos de My Hero Academia quedaron completamente impresionados con la animación y la producción de la secuencia de acción de Mirko por parte de Bones, ¡esta sinopsis hace parecer que aún no hemos visto nada!

Parece que el próximo episodio de MHA115 se centrará en la batalla de Mirko contra el Nomu de gama alta de Garaki, lo que nos parece un uso perfecto del formato de anime basado en el manga de Kohei Horikoshi.

La única pregunta es: ¿podrá Mirko atravesar el laboratorio de Garaki a tiempo para acabar con la amenaza de Tomura Shigaraki? El Episodio 2 de la sexta temporada de anime se estrena el 8 de octubre de 2022.

Gracias al ritmo avanzado del manga de My Hero Academia en comparación con el anime, Rabbit Hero Mirko (también conocida como Usagiyama Rumi) ya se ha convertido en uno de los principales favoritos de los fanáticos de la serie.

Acerca de Mirko de Boku no Hero Academia

Mirko en preview de My Hero Academia Episodio 115.

Mirko tiene una cantidad infinita de obras de arte y cosplay que ahora se le dedican, y no es un gran spoiler decir que el creador Kohei Horikoshi ha reconocido la resonancia del personaje con los fanáticos y ha hecho un uso inteligente de ella.

Ahora, Mirko obtendrá un nivel completamente nuevo de exposición gracias al anime de Boku no Hero, que la exhibirá de una manera que la página de manga simplemente no puede igualar. Si buscas más spoilers, no dudes en ver los nuevos opening y ending de My Hero Academia desde este enlace.

En cuanto a Izuku Midoriya y el resto: es mejor que entren en ese laboratorio rápido, para que Mirko no se enfrente solo a la horrible amenaza de Nomu. La temporada 6 de My Hero Academia ahora transmite nuevos episodios semanalmente en Crunchyroll y Hulu (Estados Unidos).

