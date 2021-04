My Hero Academia: ¿Shinso desbloqueó el pasado de One For All?

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de la temporada 5, episodio 3 de My Hero Academia "¡Choque! ¡Clase A contra Clase B!", que ahora se transmite a través de Crunchyroll, Funimation y Hulu.

Después de una larga espera que duró tres temporadas e incluyó una parte de apariciones esporádicas, Hitoshi Shinso regresó al anime en el episodio 3 de la quinta temporada. Parece que Shota Aizawa (Eraserhead) ha tomado al héroe esperanzado bajo su protección, llevándolo a unirse a la Clase 1-A y 1-B para el entrenamiento conjunto.

Shinso les recordó a los estudiantes de primer año del programa de héroes de UA High School su promesa de superar a todos y ser el mejor héroe, una humilde aspiración cultivada en el Festival de Deportes en la temporada 2 de My Hero Academia.

My Hero Academia "Deku y Shinso" (Foto: BONES)

Sin embargo, para Izuku Midoriya (Deku), el regreso de Shinso lo llevó a reflexionar sobre su sueño sobre la historia de One for All del episodio 2, que sirvió como seguimiento de su pelea en el Festival de Deportes, donde vio por primera vez los predecesores del poder.

Deku habla con All Might sobre One For All

Deku le señaló esto a All Might inmediatamente después de la pelea, para gran parte del acuerdo de su mentor: esencialmente enfrentó los mismos predicamentos mientras aprovechaba One for All.

Sin embargo, Izuku ahora ha hablado con el primer usuario de Quirk, algo que All Might nunca hizo. El héroe le dijo que si no hubiera sido por su fuerte respuesta emocional al ver los predecesores, entonces no habría escapado del lavado de cerebro de Shinso.

Desde que experimentó el despertar de las capacidades trascendentales de su Quirk en la lucha contra Shinso, Deku no había experimentado una segunda ocurrencia durante su primer año en UA hasta su extraño sueño. Extrañamente, su sueño sucedió la noche antes de que se reencontrara con Shinso.

Shinso en My Hero Academia temporada 5

Ha pasado un buen tiempo desde que Deku y Shino se enfrentaron en el Festival de Deportes. Aún así, ambos han tenido sus propias dificultades que enfrentar en sus respectivos viajes para convertirse en héroes.

Izuku ahora enfrenta nuevos desafíos al comprender One for All y la verdad detrás de su poder. Simultáneamente, Shinso continúa refutando el estigma negativo en torno a su Quirk de lavado de cerebro que mucha gente asume que usará negativamente.

Si su encuentro anterior es algo para estallar, entonces el próximo enfrentamiento de Deku y Shinso en la Batalla De Entrenamiento Conjunto es algo que esperar.

Con las aspiraciones de héroe de Shinso y Deku manejando el poder explosivo que ejerce, algo tiene que ceder cuando se enfrentan a golpes en su próxima batalla. Teniendo en cuenta que el Quirk de Shinso afecta la mente de su objetivo, puede tener una clave única para desbloquear más secretos de One for All para Deku.

¿Dónde ver My Hero Academia?

Los fanáticos de My Hero Academia pueden ver el anime de forma legal en Crunchyroll. Mientras que los lectores del manga creado por Kohei Horikoshi pueden encontrar la serie en su formato digital a través de MANGA Plus.

