My Hero Academia: ¿Quién es Best Jeanist?

Hay muchos personajes extraños en el mundo de My Hero Academia, desde villanos bestiales hasta héroes de madera. A pesar de esto, uno de los personajes recurrentes más extraños es un hombre de aspecto perfectamente normal, que simplemente siente algo por los jeans.

My Hero Academia del mangaka Kohei Horikoshi está ambientado en un mundo lleno de personas con superpoderes conocidos como peculiaridades o quirks. Si bien la mayoría de las personas viven vidas perfectamente normales a pesar de esto, algunos deciden usar sus peculiaridades para el bien público y se convierten en héroes.

All Might era bien conocido como el héroe número 1 antes de su retiro, pero unos lugares más abajo en la clasificación de héroes se encuentra el héroe de fibra, Best Jeanist. Jeanist aparece con bastante frecuencia en la historia, pero todavía hay un poco de mística a su alrededor, ya que no tiene mucho tiempo para el desarrollo del personaje.

Personalidad de Best Jeanist

Imagen: My Hero Academia "Best Jeanist"

Tsunagu Hakamada también conocido como Best Jeanist es un hombre bastante alto, cuyo atuendo se compone completamente de jeans. Esto incluye una pieza de cuello tipo jean que cubre la mayor parte de su rostro.

Junto con su flequillo, su apariencia lo hace parecer bastante severo y siniestro, ya que sus ojos a menudo se entrecierran y su rostro se oculta. Si bien es bastante reservado, esta percepción en realidad está bastante lejos de la verdad.

La Verdad Noticias te comparte que Jeanist es uno de los héroes que cree en la forma clásica de heroísmo, viéndolo como un servicio que está brindando a la sociedad. Debido a esto, se toma muy en serio su papel de héroe, siempre acercándose a él con una tranquila determinación.

También es bastante extravagante y está obsesionado con el estilo, como se podría adivinar por su personaje de héroe basado en jeans y su cabello liso. Se muestra que le disgustan activamente las personas que son demasiado groseras y abrasivas, como el problemático Katsuki Bakugo, a quien luego contrata como pasante en su agencia.

El carisma de Jeanist también es digno de mención, ya que es una de las cosas que lo mantienen cerca de la cima de la clasificación de héroes. Se afirma que si las clasificaciones se basaran solo en la popularidad, Jeanist sería en realidad el héroe número 1, mostrando cuánto lo adora el público en general.

Te puede interesar: My Hero Academia lanza tráiler con el opening de la sexta temporada

Best Jeanist Quirk en My Hero Academia

Imagen: Best Jeanist Quirk "Fiber Master"

Es reconfortante saber que el look solo de mezclilla no es solo el sentido de la moda de Jeanist. Al igual que muchos héroes (como Midnight y Thirteen), el disfraz de héroe de Jeanist se basa completamente en maximizar la efectividad de su Quirk “Maestro de Fibra” (Fiber Master).

Fiber Master es una peculiaridad que le permite manipular la tela a voluntad. La peculiaridad tiene una efectividad variable en diferentes tipos de tela, siendo la mezclilla la más fácil de controlar y la sudoración la más difícil. Esto explica por qué siempre se le ve vestido con mezclilla.

Jeanist también podría controlar otros tipos de fibra en el mundo de My Hero Academia, como las fibras de carbono o posiblemente incluso las fibras musculares. Ya lo hemos visto en acción cuando intentó contener al poderoso villano All For One.

La única razón por la que AFO pudo escapar de Jeanist es a través de una fuerza lo suficientemente grande como para rasgarle la ropa. Con lo efectiva que puede ser esta peculiaridad, no es de extrañar que Jeanist se haya abierto camino hasta los rangos más altos de la sociedad de héroes.

Historia de Best Jeanist BNHA

A pesar de ser mencionado en el tercer capítulo del manga de BNHA, Jeanist no apareció en persona en la serie hasta el capítulo 48, durante el arco del 'asesino de héroes', donde algunos de los estudiantes asisten a estudios de trabajo en oficinas de héroes profesionales.

Se revela como el héroe con el que Bakugo eligió trabajar, aunque se da a entender que esto se debe solo al estado de Jeanist como el héroe número 4. Después del retiro de All Might, más tarde sería ascendido al héroe número 3.

Durante el arco de la 'redada en el escondite', es el primero en encontrarse con All For One, y poco después resulta gravemente herido, lo que lo aleja del centro de atención pública durante mucho tiempo y lo pierde permanentemente algunos de sus órganos internos. Incluso está ausente por su propia promoción al héroe número 3.

Luego se lo ve durante los eventos del arco de la 'guerra de metaliberación', también conocido como 'mi academia de villanos'. Como parte del trabajo encubierto de Hawks, se le muestra supuestamente matando a Jeanist y presentando su cuerpo al villano Dabi.

Aliados de Best Jeanist

Como la mayoría de los principales héroes de Japón, Jeanist asistió a la UA, al igual que los estudiantes de la clase 1-A. No asistió al mismo tiempo que All Might o Endeavour, pero estuvo presente mientras Edgeshot estaba en la escuela, lo que los llevó a desarrollar una amistad que persistió en sus vidas como héroes.

Mantiene relaciones cordiales con el resto de los héroes, pero su conexión más cercana es en realidad con el mencionado Katsuki Bakugo. Durante el tiempo que trabajaron juntos, Jeanist intentó que Bakugo se suavizara, incluso peinando el cabello puntiagudo de Bakugo para que combinara más con el suyo.

Al principio, parecía que simplemente estaba tratando de impulsar sus ideales a Bakugo, pero Jeanist resulta ser un mejor maestro que eso. Intenta mostrarle a Bakugo las otras partes importantes de la vida del héroe además del combate, como las relaciones públicas.

Bakugo sorprendentemente termina admirando a Jeanist, a pesar de sus personalidades enfrentadas. A pedido de Jeanist, revisa los nombres de héroe rechazados por uno del que está más orgulloso, pero se niega a revelar el nuevo nombre a sus compañeros de clase, supuestamente queriendo que Jeanist sea el primero en escuchar su verdadero nombre.

Esto implica que Bakugo respeta a Jeanist posiblemente tanto como a All Might, lo cual es impactante, considerando su amor a largo plazo por All Might (también conocido como el predecesor de Deku con la peculiaridad One For All).

Al momento de redactar este artículo, las cosas no están tan bien para Bakugo, Best Jeanist y Endgeshot en el manga My Hero Academia. Sin embargo, esperamos que esta biografía te ayude a conocer todavía más al héroe número 3.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram