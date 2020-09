My Hero Academia: ¿Qué sería diferente si Mirio hubiera heredado One for All?

My Hero Academia se ha convertido en un programa popular entre los jóvenes fanáticos del anime. Se le conoce como el sucesor de Naruto. Como personaje principal, Izuku Midoriya comparte muchas semejanzas con él. Tiene una larga lista de personajes diversos, cada uno atractivo a su manera.

Izuku es el sucesor de All Might's One For All. Más tarde se reveló que One For All estaba destinado a Mirio. El mismo All Might afirma que había muchos otros candidatos mejores, pero Izuku fue elegido porque quería hacer realidad el sueño de un chico sin peculiaridades. En este punto, este programa es mucho más que héroes golpeando a los villanos.

Mirio se habría convertido en el nuevo símbolo de la paz

La peculiaridad de All Might One For All, un poder transferido de héroe a héroe, le fue otorgado a Deku. Pero era demasiado para él. Deku se rompió el brazo la primera vez que lo usó. Entonces All Might le enseñó a usar el 10% de su poder y a aumentarlo poco a poco, para que no dañe su cuerpo mientras lo usa.

Al final, All Might fue responsable de lidiar con villanos mortales como Nomu y All For One. El poco de poder en All Might se agotó cuando luchó contra One For All. Si Mirio hubiera sido el titular de One For All, podría haber logrado usar al menos del 50 al 60% de One For All. Tenía la oportunidad de derrotar a All For One, y All Might seguiría siendo un símbolo de paz hoy.

Parte del éxito de All Might proviene de su personalidad encantadora y empoderadora. No importa cuán grave sea la situación o cuán malas sean las probabilidades en contra de los héroes. Cuando All Might aparece, todos se sienten aliviados porque saben que él es la fuerza imparable de la naturaleza.

La peculiaridad de Mirio y el One for All

Actualmente, la peculiaridad de Mirio, la permeabilidad, le otorga una velocidad y defensa casi perfectos. Con One For All, obtendría la mayor arma ofensiva de la historia. Derrotar a los villanos contemporáneos sería un juego de niños para él. Habría superado incluso a los mejores héroes.

Mirio y Deku se parecen en sus comportamientos. Apoyan a los demás, son graciosos y están dispuestos a sacrificar sus vidas cuando surge la necesidad. Pero Mirio toma la delantera ya que tiene más experiencia. Podría haberse convertido en el próximo símbolo de paz.

Deku nunca habría entrado en U.A

U.A High School es la escuela de héroes más prestigiosa que existe. Aizawa también menciona esto que los métodos de enseñanza de UA son completamente diferentes de otras escuelas y no perdonará a los estudiantes. Los estudiantes con peculiaridades superpoderosas o los hijos de los mejores héroes son admitidos en la escuela.

Deku, desde su nacimiento, no tenía peculiaridades. Pasó la prueba de entrada al conseguir un golpe de suerte. Sin One For All, eso también hubiera sido imposible. Deku solo habría sido un fanático promedio de All Might.

Rivalidad entre Deku y Bakugo

Con el progreso y el crecimiento de Deku también vienen los celos y el drama de Bakugo. Bakugo no puede soportar quedarse atrás. Su objetivo es ser el número uno. Si Deku nunca entraba en UA, entonces alguien más tenía que ocupar su lugar como rival de Bakugo.

Y solo hay una persona lo suficientemente fuerte para ese papel. Es Shoto Todoroki. Shoto es un rival secundario de Bakugo en este momento. Iida se ocupa de sus propios asuntos y es educado para convertirse en un rival. Entonces Shoto es el candidato ideal.

La historia no sería interesante

Al crear el anime, los escritores tuvieron la opción de darle a Mirio One For All, pero no lo hicieron. Eso le habría quitado toda la diversión. Todos los momentos memorables de All Might y Deku luchando. La rivalidad de Bakugo y Deku, las peleas épicas de All Might y su United States of Smash y cualquier otra cosa por la que los fanáticos aman la serie se habrían ido.

Es un precio demasiado alto a pagar para ver a un Mirio con exceso de potencia. Mirio arrasando con cada villano en su camino le habría quitado toda la diversión. Sin Duda, la historia solo tiene sentido si Deku es el heredero de One For All.

